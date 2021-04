Se registra incendio en Chenalhó provocado por Aldama

San Cristóbal de Las Casas.- Autoridades comunales de Santa Martha, Chenalhó reportaron que de nueva cuenta habitantes de Aldama provocaron un incendio el pasado jueves y hasta este sábado continuaban las llamas, lo cual es realizado para intimidar a los habitantes de la zona que se encuentra en disputa los límites territoriales.

Este es el segundo incendio provocado que se registra en menos de una semana, además de que también reportan que las detonaciones de arma de fuego continúan en el lado que corresponde al municipio de Aldama.

A través del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa piden a las autoridades competentes intervenir para restablecer el orden, ya que existen varias minutas y acuerdos de paz entre ambos municipios, pero hasta el momento no se han respetado.

Municipios Piden Abejas de Chenalhó al gobierno parar agresiones

Y es que apenas la semana pasada Agustín Vázquez Ruiz, integrante de la Asociación Civil Las Abejas Chiapas México, pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, intervengan en el conflicto por el incendio que realizaron habitantes de Aldama a predios de Santa Martha Chenalhó, ya que tras un recorrido en días pasados, fueron atacados a balazos.

“Aparte de las detonaciones de arma, hicieron comentarios a través de radios de comunicación, reportando a la comandancia de Aldama que Santa Martha está disparando, cosa que no es así, porque cuando ellos anuncian a través de la radio son ellos quienes disparan”, aseguró.

Asimismo, Saúl "N", comisionado de 134 comunidades, reafirmó que les dispararon pero afortunadamente no los alcanzaron, por lo que “condenamos eso, no sé qué quieren los compañeros de Aldama, ya no hay problemas agrarios”.

Ahora hay un nuevo incendio y los habitantes entre los límites de Aldama y Chenalhó temen ser alcanzados y heridos por una bala, ante las constantes detonaciones.