Se sumará el EZLN a la consulta del 1 de agosto

San Cristóbal de Las Casas.- El comandante insurgente Moisés, integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dio conocer en un comunicado que se alistan para sumarse a la iniciativa nacional sobre el juicio que deben de recibir a los expresidentes de México el próximo 1 de agosto.

“Sólo les adelanto que arrancará con nuestro llamado a participar en la así llamada Consulta Popular del 1 de agosto, y a responder sí a la pregunta sobre si se debe o no hacer algo para cumplir con el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido víctimas por acciones y omisiones del Estado Mexicano (que eso, y no otra cosa, es lo que señala la pregunta que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del país que se llama México)” citan en un comunicado.

“Quienes allá arriba, en los partidos de “oposición”, se resisten a la consulta, no sólo temen lo que de ella se siga; también les aterra que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor, porque el dolor no debe ser negocio electoral”, añaden en la misiva.





A decir del documento, que está firmado desde la selva lacandona del estado de Chiapas, anunció que el líder guerrillero Sub Galeano, antes SubMarcos, será el encargado de invitar a los zapatistas de sumarse a la iniciativa nacional donde; si se va o no a enjuiciar a los expresidentes de México.

Agrega que, el gobierno actual o los gobiernos anteriores son los principales responsables de la violencia en México, y que antes sólo se dedicaron a acumular paga y cinismo, “Por eso el Instituto Nacional Electoral (INE), que también nos considera a los indígenas como “extemporáneos”, pero nos niega sacar la credencial de elector”.

“Este organismo que se llama INE, está haciendo lo posible para que la consulta fracase, porque sabe que también le toca su parte del delito por su política exclusiva para la piel clara y urbana, hay que entrarle a la consulta, los zapatistas si le vamos a entrar para que los expresidentes reciban su castigo”, suscriben.

El insurgentes Moisés, aseguró que los zapatistas se sumarán a esta consulta nacional, “Porque no puede haber vida sin verdad y justicia, los zapatistas le entran a la consulta, el Sub Galeano, será el encargado directo de invitar a los o no zapatistas para salgan de sus trincheras a sumarse a la consulta nacional que se llevará a cabo el 1 de agosto de 2021.