Secretaria de medio ambiente se reúne con ambientalistas en San Cristóbal

Ambientalistas, el Consejo General de la Zona Sur y los Humedales del Valle de Jovel en San Cristóbal de Las Casas, en un escrito agradecieron la visita reciente que hizo en esta ciudad María Luisa Albores, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“Es un día histórico, después de una lucha de más de 15 años defendiendo los humedales de montaña de San Cristóbal de las Casas, se presenta esta funcionaria, que sea parte del pueblo, que nos visite y conozca personalmente el problema de los humedales que tiene San Cristóbal”, señalaron en un escrito.

Y es que recientemente funcionarias del medio ambiente sostuvieron una reunión con ambientales en la zona de los humedales, donde los funcionarios conocieron de vida voz el problema que tiene el valle de jovel.

Los ambientalistas señalaron a los funcionarios que se han movilizado durante más de 15 años en las colonias para defender el agua y el patrimonio natural para los sancristobalenses, pero que no ha sido fácil, porque personas del mismo pueblo han tratado de acabar con el medio ambiente.

“Les recordamos que el concreto y el cemento no dan vida y agua, si dejamos que se urbanicen estos espacios ponemos en riesgo a más de 100 mil personas, en los años 2019-2020 en cuatro ocasiones se inundó una tercera parte de la ciudad, nosotros en el sur no sufrimos esos problemas porque defendemos los humedales, estos cuerpos de agua evitan que se inunden nuestras casas y que podamos vivir en paz, necesitamos autoridades que verdaderamente estén del lado del pueblo, de la gente humilde, de las colonias que sufren la escasez de agua y que estén convencidas que esta lucha por los humedales, no solo es justa, necesaria urgente, sino es por los más pequeños, es por el futuro”, indicaron.

Denunciaron, que, mientras se llevaba a cabo el encuentro de ambientalistas con autoridades, cerca de los humedales otro grupo de choque se acercaron para evitar que se lleve a cabo la reunión, pero, afortunadamente el encuentro termino con éxito, y pronto darán a conocer a la sociedad los resultados de la misma.

Por esto agradecen la visita de la funcionaria María Luisa Albores, porque ha demostrado ser honesta y esperan que no se rinda en la defensa de los humedales, “El agua es vida, la naturaleza y los niños de este Valle de Jovel se lo agradecerán, la madre tierra no se vende, se ama y se defiende”.