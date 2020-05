Selva lacandona está en el olvido asegura Pablo Chankin, propietario del centro ecoturístico "Tres Lagunas"

Pablo Chankin, propietario del centro ecoturístico Tres Lagunas, uno se los más importantes en la selva Lacandona, confirmó que padece del Covid-19 y que hay más brotes de Coronavirus en Lacanjá Chansayab, comunidad lacandona que basa su subsistencia a base de los recursos naturales que provee la biodiversidad de montes azules y su principal actividad económica es el turismo.

Vía telefónica confirmó que no es el único caso "desde hace un mes, han habido brotes, el más significativo fue el del presidente del Consejo de la comunidad Lacanjá, pero como la gente no cree todavía, han estado tomando hierbas y tés", asegura.









Yo tengo 14 días con los síntomas, ya me siento bien, pero estuve tomando ambroxol y paracetamol, además de té de manzanilla por la mañana y por la tarde, para bajar la calentura.









Explicó que "cuando sentía que no podía respirar, hervía agua con hierbas y respiraba el vapor varias veces, eso me descongestionaba nariz y pulmones".









Ya le mandé mensaje a la diputada federal Manuela Obrador Narváez, pero ni me respondió, tampoco las autoridades de Ocosingo, necesitamos despensas, la gente no tiene qué comer y no hay turismo, afirma.









Precisó que "antier vino una brigada médica móvil, me dijeron que no era necesario que yo fuera al hospital y me dejaron ambroxol y paracetamol para que siguiera tomando, luego se fueron" .





New Articles Lacandones requieren de apoyos para terminar cuarentena





Dice que por ahora se siente bien "pero sigo tomando ambroxol y paracetamol, además de mi té de manzanilla, pero urgen las despensas, estamos olvidados", concluyó.

Lacanjá Chansayab se ubica en el único sitio natural habitado por los descendientes Mayas, conservan sus tradiciones culturales, fieles guardianes de los vestigios de la Cultura Maya, localizados en las inmediaciones de la Zona Arquológica de Bonampak.

/TG