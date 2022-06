Semana cultural de la diversidad concluye con marcha LGBTQ+ en San Cristóbal

San Cristóbal de las Casa.- Con una marcha concluyó la semana cultural de la diversidad en San Cristóbal de Las Casas donde llevaron a cabo diferentes actividades en la ciudad, colectivas y activistas independientes de San Cristóbal participaron en el evento.





Durante la marcha que partió frente a la Unidad de Servicios Administrativos quienes recorrieron varias calles de la ciudad, el contingente de aproximadamente 200 personas invitaron a sumar las voces de todas las diversidades dentro de la sociedad, para que la lucha por la exigencia de los derechos LGBTQ+ sea para todas y todos sin importar si eres indígena, si vives con alguna discapacidad, tu color de piel o identidad de género.





Fue así que este día dieron por concluido la semana cultural de la diversidad / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Indicaron que la lucha de la comunidad LGBTI+ ha logrado avances en algunos derechos civiles y políticos, en Chiapas siguen sin legislarse el derecho al matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, así como la impunidad que existe frente a los crímenes de odio y la ausencia de políticas públicas que promuevan el respeto y garantía de los derechos de las personas LGBTQ+.





En Chiapas siguen sin legislarse el derecho al matrimonio igualitario y la ley de identidad de género / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





La marcha que partió en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas concluyó con un mitin frente al Museo de San Cristóbal (Musac) de esta ciudad donde participaron hombres y mujeres, fue así que este día dieron por concluido la semana cultural de la diversidad, “aquí no existe discriminación, la única consigna de esta marcha es: no silenciaremos nuestra voz, no volveremos a callar nuestros cuerpos bajo ninguna circunstancia, esta es la marcha por la digna existencia, un grito de orgullo y resistencia”.