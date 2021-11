Señala FNLS irregularidades en el caso de Javier N

San Cristóbal de Las Casas. – El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) dio a conocer que el Juez de enjuiciamiento en el caso del “preso político”, Javier N, no efectuó la reanudación de la audiencia de juicio oral que estaba programada realizarse el día 25 de noviembre a las 8 de la noche, con el argumento por parte de la Fiscal, el abogado de la parte acusadora no se presentaron aun estando notificados.

En un comunicado que hicieron llegar a este medio, explican que también porque Javier no fue presentado en la Sala del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento con sede en la ciudad de Comitán de Domínguez donde se llevaría a cabo dicha audiencia.





“Resulta una falta grave el hecho que las partes citadas no hayan acudido a la audiencia en mención, pero resulta más grave el argumento de que Javier no fue presentado al Juzgado, a pesar de que el Juez notificó a las autoridades del CERSS No. 5 para que fuera trasladado Javier al Juzgado”, suscriben.

Cuando el defensor jurídico del preso político preguntó sobre el paradero de Javier, el personal del Juzgado negó tener información y también dijeron no tener comunicación directa con las autoridades carcelarias del CERSS no. 5 algo que resulta ilógico.

Puntualizan que tras investigar sobre el paradero del preso, resulta que si fue sacado del CERRSS no. 5 y en un vehículo lo trasladaban con rumbo a Comitán al Juzgado, sin embargo, sin razón alguna antes de llegar a Comitán, lo regresan al CERRS no. 5, es decir, que lo regresan durante el traslado.

“Este hecho resulta una maniobra vil de las instituciones gubernamentales, una flagrante falta que deja entrever las intenciones represivas del gobierno chiapaneco en contra de nuestro compañero preso político Javier Gózales Díaz”, puntualizan.

Exigen a las autoridades una explicación y aclaración de los acontecimientos, “y por su puesto la libertad inmediata de nuestro compañero preso político, en manos del Estado corre el riesgo de ser víctima nuevamente de graves violaciones a los derechos humanos”.