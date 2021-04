Señalan a haitianos de no respetar las medidas sanitarias

Ante la omisión de las autoridades para hacer respetar los protocolos sanitarios contra el Covid-19, migrantes, principalmente haitianos han convertido el primer cuadro de la ciudad en un caldero de contagios de Coronavirus al no respetar las medidas preventivas.

Esto ha ocasionado el descontento de la población, puesto que los migrantes haitianos que deambulan por el centro de la ciudad o se han establecido en el comercio informal mantienen la renuencia de cuidar las medidas sanitarias del Covid-19.

La 10ª. avenida Norte, entre 1a. y 5a. poniente ha sido apoderada por los migrantes haitianos, quienes en las banquetas han colocado sus vendimias ambulantes y han improvisado negocios de peinados y de venta de alimentos, sin tener la mínima atención a las indicaciones de las autoridades de salud mexicanas.

Municipios Coparmex exigen mayor control de migrantes en Tapachula

El presidente de la Asociación Civil Nueva Generación Vinculación Social, Alfredo de la Cruz Cordero, lamentó que ninguna autoridad municipal, estatal o federal se atreva a convenirlos para desalojar la vía de acceso peatonal, por lo que cuestionó a las autoridades por esta actitud temerosa para atender esta situación de riesgo a la salud pública.

Indicó que el Instituto Nacional de Migración es copartícipe de los problemas que traen consigo los migrantes, como la inseguridad y ahora el riesgo latente de contagios, aunque aclaró que no se trata de todos los migrantes, pero sí de la mayoría.

No solo en la avenida y la calle antes mencionada los migrantes actúan con toda impunidad, sino que también en el Parque Central Miguel Hidalgo y en el Sendero Peatonal hay más de esta población migrante que no usa los insumos para evitar el contagio de Covid-19 a los que la autoridad migratoria o de salud, no hacen nada al respecto.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Pidió a las autoridades migratorias actuar en consecuencia a las denuncias públicas realizadas por la ciudadanía, porque a pesar que no se les da un trato discriminatorios, estos grupos no atienden las medidas dictadas por las autoridades mexicanas.

Aunque las cifras de la Secretaría de Salud en Chiapas registran una baja en el índice de casos, el peligro de una tercera ola de rebrote de la enfermedad es latente, por lo que exhortó a las autoridades atender a esta frontera sur y que dejen de desatender su labor o distraerse con las campañas políticas.