Señalan imposición de candidata Morena en Chanal

San Cristóbal de Las Casas.- Militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el municipio de Chanal denunciaron imposición de la candidata a la presidencia municipal en aquel municipio Tseltal, Anselma Gómez Méndez, por lo que se manifestaron en contra, ya que la electa no habla la lengua materna

“Hubo una imposición a una persona que no puede encabezar porque no sabe la lengua materna y no puede hacer reunión, se siente cohibida, siente que no puede alzar o ganar con el partido Morena, necesitamos alguien que encabece una persona conocida y sepa el sentir de la gente”, dijo al respecto Rosa López Moreno.

Acompañada de un grupo de mujeres militantes de Morena en Chanal y quienes se registraron como precandidatas, aseguró que la actual candidata Anselma Gómez Méndez no ha conjuntado todas las voces de Chanal y ha bloqueado a un número de personas dividiendo a los pobladores.

Dejó en claro que hablar la lengua materna es indispensable en Chanal, ya que la gran mayoría es la forma en la que se comunican, lo que no tiene la virtual candidata “pues hay abuelitos y abuelitas que no hablan español”.

Dejó en claro confían en la Cuarta transformación, pero no están de acuerdo que se imponga a una candidata, y esperan sean reconsiderados y se cambie el registro, “pueblo en general de Chanal los invito a ver este mensaje y no se dejen llevar y manipular, aún no hay candidata, vamos a luchar por la legalidad”.