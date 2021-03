Señalan proceso para candidato en el PRI de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Edgar Rosales Acuña, anunció su retiro de la contienda interna para la elección del candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Cristóbal, y dejó en claro que tampoco confía en el Partido Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD).

“No voy a ser partícipe, ni cómplice de un proceso que está amañado y que en los próximos días van a dar a conocer a los candidatos perdedores y amigo de Manuel Velasco, me retiro antes de que designen, no han decidido pero veo, siento, observo, de que Manuel Velasco intervino en el proceso interno”, dijo en conferencia de prensa.

Aseguró no saber quién será el candidato, pero ha notado que ex funcionarios y ex servidores públicos están interviniendo y además quieren participar “los mismos políticos de toda la vida''. Que designen a quien quieran, no soy militante del PRI, fue candidato externo del PRI en el 2018 y así continúo, sin militancia en ningún partido”.

Apuntó que ha dialogado con dirigentes de los partidos MORENA, Chiapas Unidos, Redes Sociales Progresistas, Movimiento Ciudadano, pero que la intención que tiene de participar es por un mejor San Cristóbal, y donde no se cumpla no será participe.

“No me presto con bandidos, el único que denunció motonetos en San Cristóbal fui yo, a los líderes bandidos que tiene tomado el centro y la ciudad, no me considero honesto, pero transito por mi vida de manera congruente, no busco recursos económicos, tengo mi vida asegurada”, refirió.