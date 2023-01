"Sí estaba ebrio" Mariano Díaz pide disculpas por palabras altisonante

Luego de que en redes sociales se hiciera viral el video donde el presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, se refirió con palabras altisonantes a los habitantes del barrio de la Candelaria luego de que fuera cuestionado por una obra, el edil pidió disculpas a la población, aceptando que se encontraba en estado inconveniente.

Al respecto el presidente municipal señaló que horas anteriores visitó dos comunidades donde había inaugurado dos eventos, en donde por usos y costumbres, los pobladores le dieron a beber Posh. Tras esto, se reunió con los pobladores de la Candelaria donde menciona que se molestó por la obra que se estaba construyendo, pero que la molestia no fue dirigido a la población sino que fue hacia los trabajadores de la obra y al contratista.

"Efectivamente ese día andaba mal, porque yo había asistido a dos eventos para la inauguración de obras y en el lugar pues te dan a beber el posh y obvio que yo me sentía mal en ese momento, pero yo regañe a los trabajadores y al contratista porque no debería existir ese problema con los pobladores, pero jamás me dirigí con palabras obscenas a la gente, y perdón por todo lo que dije", señaló el propio edil.





El edil de #SanCristóbal Mariano Díaz Ochoa aceptó que se encontraba en estado inconveniente cuando fue al barrio de la Candelaria, momento que fue captado y viralizado pic.twitter.com/uNClFHLusb — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) January 31, 2023





El edil pidió una disculpa a la población, mencionando que las obras que continuarán en las diferentes colonias, comunidades y barrios de San Cristóbal.