Sigue en aumento precio de gasolina en la frontera sur

Los precios de las gasolinas en la frontera sur siguen en ascenso, sin que los empresarios gasolineros expliquen si hay avances o no en la disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los combustibles.

Este jueves la gasolina magna se quedó en 19.95 pesos, pero en días anteriores rebasó los 20 pesos y algunos centavos, lo que provocó molestia entre automovilistas de distintos municipios de la región Soconusco.

Sin embargo, la gasolina premium sigue rompiendo estándares de precios, al colocarse este jueves en 21 pesos con 13 pesos, a comparación con días de antelación que estuvo en 20 pesos.

El precio de la gasolina roja continúa en ascenso en gasolineras de Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Huehuetán, Huixtla, entre otros municipios de la región sur de la Entidad.

En algunas despachadoras de Tapachula, la roja alcanzó los 20.62 pesos, mientras que en municipios colindantes con Guatemala prevaleció en 21.13 pesos, reventando así el precio histórico.

Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur

El decreto de zona libre estipulaba que el IVA disminuiría del 16 al 8 por ciento, sin embargo, la medida no ha sido adoptada por los gasolineros ya que acusan no se puede establecer este criterio debido a que el SAT no permite el cambio en sus sistema fiscal.

Los empresarios de este ramo señalaron a través de comunicados, que no aumentarían el precio de las gasolinas para contribuir a la economía de las familias chiapanecas, situación que hasta ahora no se ha cumplido y genera afectaciones en el bolsillo de los usuarios.