¡Sin agua! Represa de Berriozábal en su nivel más bajo por temporada de estiaje

La temporada de estiaje cada año ha sido más difícil para vario sectores, los más golpeados son el ganadero y la zona urbana, al primer citado, se le acaba la pastura para alimentar al ganado y el segundo, porque en los hogares el vital líquido deja de llegar de forma constante y el gasto en comprar en pipas aumenta considerablemente.

Es ese el problema que están enfrentando en estos días los habitantes de Berriozábal al ver que la represa que abastece de agua se encuentra en su nivel más bajo, así lo confirmó el titular del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), Alejandro Ramírez Cruz.

Refirió además que ya tenía varios años que la represa no recibía mantenimiento y ahora que se encuentra casi seca, una veintena de hombres han cargado varios volteos de tanta arena que se encontraba en el fondo de la olla, como así le llaman ellos, estos trabajos de limpieza van a continuar hasta la otra semana, estiman.

“La calidad del agua de la represa y según las autoridades es viable, aunque refieren que son necesarios los tratamientos de cloración y purificación, como así lo instruyó la Secretaría de Salud para confirmar si en verdad la calidad del agua puede ser ocupada para consumo humano o no”, subrayó el funcionario municipal.

Cabe hacer mención que el agua que esta represa almacena, sirve para abastecer a por lo menos siete colonias del municipio, los mismos que ahora están padeciendo por la falta del vital líquido derivado a la temporada que afecta en demasía.

Cabe mencionar que la falta de agua en este municipio no es un problema particular, sino que en casi todos en el estado al llegar estos meses tienen que ver cómo enfrentar este problema que no se puede evitar.