Sin atención de gobierno a agencias de Turismo en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- “Estamos realmente mal económicamente, socialmente mal, ya que hasta hoy ninguna dependencia de los tres niveles de gobierno se ha acercado a ver la problemática que tenemos casa uno de los empresarios turísticos, a pesar que hemos tocado puertas, no se nos ha escuchado”.

Así lo afirmó Maricela Flores Velasco, Presidenta de la Asociación de Agencia de Viajes por esta zona, quien calificó de “terrible la situación por la que atraviesa el sector turístico en Chiapas” y siendo de los sectores más importantes, dejando un 85 por ciento de personas que se dedican al ramo han quedado “desempleadas”.





Explicó que son diversas las solicitudes que han enviado a las diferentes instancias de gobierno para evitar el desempleo en sus empresas, sin embargo no han tenido éxito, que los obligó al recorte de personal, algunos cerrando

“Estamos al 100 por ciento cerrados todos, con esto no hay reactivación de trabajo, no hay solvencia económica, nosotros como prestadores de servicio turístico es critica”, subrayó.

Aseguró que este año no recibirán la visita de turistas Europeos o extranjeros, por lo que esperan que la Secretaria de Turismo Federal reactive promoción espacios para el turismo mexicano “invitando que visiten Chiapas”.









Flores Velasco reveló que solo en San Cristóbal no son menos de 50 las empresas turísticas que se encuentran en banca rota, “estamos pidiendo a gritos que nos ayuden y volteen a ver, tenemos un Secretario de Turismo Federal que no se ha preocupado a ver las cuestión turística, al menos en Chiapas no tenemos ningún acercamiento”.