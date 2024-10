Sin concluir la construcción del rastro municipal en San Cristóbal

Desde hace más de 6 años, cada trienio se ha venido comprometiéndose la construcción de un nuevo rastro municipal bovino en San Cristóbal de las Casas, pero hasta el momento no se han construido, a pesar de que el gobierno federal invirtió varios millones de pesos para su construcción, no se hizo y el dinero es trasladado a otro municipio, hace 3 años la ex alcaldesa Jerónima Toledo Villalobos compró los terrenos para la construcción del rastro, pero la obra no se construyó.

Lee más: Carretera Ocosingo-San Cristóbal tras 26 días de bloqueo por conflicto en Oxchuc

La construcción de un nuevo rastro municipal bovino en San Cristóbal no se ha llevado a cabo desde hace más de 6 años ⌛️🐮

📲 https://t.co/Ah0jyCGA9t pic.twitter.com/sKzhbq6cPC — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) October 11, 2024

Mientras la administración de Mariano Díaz Ochoa, en una sesión de cabildo acordaron que los terrenos serían donados para la construcción de viviendas para los elementos de la policía municipal, y que ya se había levantado un censo a los más de 300 policías municipales, para ver la posibilidad de darles una vivienda.

Al respecto, la nueva administración de Fabiola Ricci Diestel, en entrevista dijo que ha solicitado al congreso del estado la devolución de los terrenos para que en ese lugar se construya el nuevo rastro municipal de San Cristóbal de las Casas, ya que es una de las demandas de los más de 200 mil sancristobalenses la construcción de un nuevo rastro municipal, y que en la ciudad hay tres lugares clandestinos donde se están sacrificando las reses.

El sacrificio de reses lo han estado realizando de forma clandestina / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

“Quiero comentarle respecto al rastro municipal que viene exigiendo la ciudadanía desde hace muchos años, el cabildo anterior, los terrenos había solicitado la desincorporación al congreso del estado, y su servidora solicitó al congreso el no desincorporar ese terreno ya que va en decremento el patrimonio del ayuntamiento, pues esto genera que no hay un beneficio ciudadano, entonces estamos en espera de que el congreso del estado que ya fue solicitada, para hacer lo correspondiente en beneficio para San Cristóbal”, señaló.

Local Desplazados de la Sierra se refugian en Tuxtla Gutiérrez

Agregó, que las reses se están sacrificando hasta el día de hoy de manera clandestina, “sabemos que hay tres lugares clandestinos donde se están sacrificando las reses, ya se está haciendo investigación correspondiente, estamos buscando información para saber cuáles son la situación que guarda y después informarles en tiempo y forma a la ciudadanía cuál es la situación del rastro clandestino”.

Finalmente, en este tema, la misma población ha dicho que en la prolongación Ignacio Allende existe un rastro clandestino a la altura de las instalaciones de la Cruz Roja, a uno 200 metros de los terrenos donde funcionó más de 50 años como rastro municipal, y que todos los día y noches entran los camiones con ganado, mientras los otros dos rastros clandestinos están en una comunidad, y que la administración anterior sabía de los rastros clandestinos.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️