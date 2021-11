Sin designarse el Concejo Municipal de Pantelhó

No obstante haber separado del cargo el pasado martes al presidente municipal constitucional de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado aun no ha designado al Concejo Municipal, como es la petición de la población, por lo que el municipio sigue sin ayuntamiento, además, de que el ahora ex presidente municipal no pudo desempeñar el cargo desde el 1 de octubre en que debió iniciar mandato constitucional

En sesión pública virtual presidida por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María de los Ángeles Trejo Huerta, los legisladores no abordaron el asunto en su orden del día y está pendiente la construcción de acuerdos para resolver el problema político, postelectoral y de seguridad en ese territorio donde se demanda la aparición con vida de 21 personas desaparecidas y por la que culpan al grupo de autodefensa "El Machete".





Leer más: Confirma alcalde de Pantelhó su desafuero





En cambio nombró presidenta municipal sustituta del municipio Capitán Luis Ángel Vidal a Oneyda Elizabeth Pérez Salas, ante el deceso el 26 de octubre de la alcaldesa constitucional, Mónica Sofía Córdova Roblero, a propuesta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcelo Toledo Cruz, misma que durará en el cargo hasta el 30 de septiembre del 2024.

A la vez, acordó solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) atienda la rehabilitación de la autopista Arriaga a Tapachula para mejorar su estado físico y la seguridad, a cargo de la asociación público privado, debido a que en la actualidad presenta hundimiento y socavones que ponen en riesgo la vida de los usuarios, 236.50 kilómetros se encuentran en muy mal estado.

Mientras tanto, Isidro Ovando Medina, de Morena, pidió estar atentos a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con el diferendo agrario entre Chiapas y Oaxaca, para actuar en consecuencia, tenemos que ser pacientes, atenernos a los hechos, pero no ser estáticos, defender nuestro territorio.