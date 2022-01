¡Sin solución! Altamirano sigue sin aceptar al Consejo Municipal

En el municipio indígena de Altamirano, uno de los bastiones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) siguen los rechazos al Concejo Municipal integrado por María García López, Fernando Gabriel Montoya Oseguera, Mayra Teresa Pérez López, Cristóbal Gómez Sántiz y Oscar Gómez Velasco, a la vez, reprueban la usurpación de funciones por parte del concejal síndico Montoya Oseguera, que desplaza a la presidenta en sus funciones.

Todos ellos fueron electos el 28 de octubre del 2021 por parte del Congreso del Estado, derivado del conflicto político electoral que impidió el funcionamiento del ayuntamiento electo el 6 de junio pasado, encabezado por Gabriela Roque Tipacamú, que debió asumir el cargo el 1 de octubre del año pasado, en sustitución de su esposo, Roberto Pinto Kánter, ambos postulados por el Partido Verde Ecologista de México.





Habitantes de la comunidad Puerto Rico pertenecientes al municipio de Altamirano, mantienen la inconformidad en contra del Concejo Municipal, no aceptan a estas autoridades, no las reconocen, los definen como una imposición y advierten que no darán marcha atrás hasta lograr el desconocimiento y la verdadera democracia del municipio.

Cabe recordar que el pasado miércoles, más de 100 campesinos de la comunidad Puerto Rico en Altamirano, bloquearon el tramo carretero ubicado entre Comitán y su municipio, los inconformes no aceptan ni reconocen al concejo municipal, dicen que esa “imposición” va en contra de su lucha por la democracia.

“Lamentamos mucho las molestias causadas a la ciudadanía, pero con orgullo decimos que hoy se cumplen 22 días del inicio de nuestra lucha por la defensa de la democracia en nuestro municipio de Altamirano”, dijeron en un comunicado los inconformes.





El pasado miércoles, más de 100 campesinos de la comunidad Puerto Rico en Altamirano, bloquearon el tramo carretero ubicado entre Comitán y su municipio / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





El conflicto político social comenzó durante la pasada administración municipal, algunas comunidades reclamaban ser incluidas por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), otras acusaban de privilegios para algunos poblados, la inconformidad se intensificó en las elecciones del 6 de junio y se agudizó con el supuesto triunfo del PVEM, por lo que no permitieron el funcionamiento de ese ayuntamiento y derivó en el desafuero de la alcaldesa, el 20 de octubre.

Las inconformidades no terminan entre los pobladores de Altamirano, habitantes de Puerto Rico no reconocen el concejo municipal, ni a la presidenta María García López, ni al concejal síndico Fernando Gabriel Montoya Oseguera, y advierten que habrán de fortalecer la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda, con la exigencia de la distribución equitativa de los recursos del COMPLADEM.