Sin solución conflicto de desplazados del ejido Puebla en Chenalhó

Un total de 54 familias con 256 personas viven hacinadas, hombres y mujeres indígenas del ejido Puebla municipio de Chenalhó, poco a poco se les ha ido diluyendo el sueño de regresar a sus hogares, la ilusión de volver a la paz, nunca más volvieron a su lugar de origen, donde nacieron, donde crecieron sus padres y abuelos, de dónde fueron expulsados a mano armada el 26 de mayo del 2016.





Te puede interesar: Indígenas de San Juan Cancuc demandan desalojo de sus tierras invadidas





La representante de los desplazados, Aracely Cruz López, expone que viven refugiados en un campamento en San Cristóbal de Las Casas, dónde han tenido que llorar, han perdido a cuatro hermanos, uno de ellos es su padre, don Guadalupe Cruz, atacado con arma de fuego el día de la expulsión, dos niñas y una señora, el dolor es mayor por las condiciones en las que tuvieron que despedirlos.

Una de las niñas fallecidas en el exilio tenía doce años de edad a causa de leucemia, sus padres decidieron regresar a la comunidad para el sepelio tras pagar una multa de 45 mil pesos el ejido Puebla lo permitió, no pudo realizarlo en San Cristóbal de Las Casas, ni en Chenalhó, a principios del 2019, la segunda niña se trata de una bebé de nueve meses, luego de que su mamá participó en una marcha.









Su salida se debió a la gran cantidad de balazos que escucharon / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





En junio del 2020 falleció la señora Marcela "N", de 50 años dejando viudo a don Mariano "N", era madre de 7 hijos quienes siguen llorando al igual que todos con profundo dolor su partida, aún en medio de la incertidumbre seguimos pensando que es posible encontrar soluciones, añadió.

Hemos pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un desglose de la medida cautelar porque del total hay 30 familias buscan reubicación con 116 personas, el resto, 24 familias estarían insistiendo en su regreso a sus hogares con 140 personas, desde hace cinco meses no hay comunicación con la Secretaría General de Gobierno.





Municipios Desplazados del ejido Puebla, Chenalhó, piden retorno a su comunidad





Cruz López comentó que ante la incertidumbre planean retomar el camino de las movilizaciones ahora acompañado con nuevo abogado, cuenta que lo que más sufren es el desabasto de alimentos, la Secretaría de Protección Civil esporádicamente les apoya con despensas, comunica que quienes los han cobijado son los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En este lunes 9 de agosto en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la joven Aracely Cruz que encabeza la comisión de representantes, sostiene que en el campamento los indígenas tsotsiles no se dan por vencidos, muchos no hablan castellano, han viajado cuatro veces a la Ciudad de México, en busca de justicia, a la Palacio Nacional, Secretaría de Gobernación, Organización de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

No entiende, no asimila porque tanto odio contra los indígenas, no concibe el porque han padecido tanto, porque han pasado hambre, desprecio, dolor, miedo, han padecido frío, lluvias, calor y discriminación, pero aún en medio de la complejidad, siguen con ilusiones, aunque sin encontrar eco en su lucha, apuntó.