Sin temor al Covid-19 transeúntes en el centro de Tapachula

Otra vez el centro de Tapachula registró un aumento considerable de transeúntes en el Sendero Peatonal y calles aledañas al centro de la ciudad.

Ante el anuncio de la entrada a semáforo naranja, pobladores atestaron las calles del Centro Histórico para realizar compras y permanecer afuera de comercios con ventas de calzado, enseres del hogar y comida.

Incluso, algunas cintas amarillas que fueron colocadas para evitar el acceso al parque Miguel Hidalgo fueron quitadas en horas de la madrugada y colocadas de nueva cuenta por policías municipales que rondan la plaza central de Tapachula.





Muchas personas siguen sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Secretaría de Salud y ni siquiera usan cubrebocas. Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur





Comercios que se mantuvieron cerrados por la situación de pandemia, regresaron a su apertura ayer lunes con las medidas sanitarias pertinentes que han instruido las autoridades de Salud en la entidad.

Algunos transeúntes han optado por no usar el cubrebocas, pese a que se mantienen en puntos de riesgo donde convergen con más personas que han salido a las calles en busca de productos.

El semáforo naranja permite una ocupación de 50 por ciento en restaurantes, cafeterías, hoteles, peluquerías, estéticas, barberías, gimnasios, albercas y centros deportivos.

De igual manera, acepta la apertura de cines, teatros, museos, eventos culturales, conciertos, templos cristianos con el 25 por ciento de aforo para prevenir contagios de Covid-19.









Sin embargo, el mayor problema se vislumbra ahora en las calles del centro de la ciudad, donde las autoridades municipales no mantienen brigadas para sancionar a quienes no porten cubrebocas y los pobladores no contribuyen a utilizarlo para su protección.

La iniciativa privada en Tapachula ha pedido a la población mantenerse en casa y solo acudir a las compras indispensables protegidos con cubrebocas, gel antibacterial y respetar la distancia con otras personas para evitar posibles contagios.