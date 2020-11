Sindica de Cintalapa, víctima de violencia política por parte del presidente municipal

El presidente municipal de Cintalapa, José Francisco Nava Clemente, obstaculiza el ejercicio de sus funciones a la sindica Ana Isabel Palacios Farrera, cometiendo así el delito de violencia política en razón de género, e incumple la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, le exigió garantías para el ejercicio de sus funciones desde el 14 de octubre del año en curso, seguridad, protección y no suscitar violencia en su contra.

Entregó el pasado 17 de noviembre a la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Cecilia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, demandando cumplimiento al requerimiento y enfatiza que: “si no se cumplen las sentencias el Estado de Derecho no es más que una ficción y éstas no valdrán ni el papal en el que están impresas”.

"Siguen transgrediendo mis funciones como síndica municipal, siendo esta una causa grave y un obstáculo serio en el ejercicio de mis funciones. Hago pública la violencia política y en razón de género por parte del presidente municipal", expone en el documento.

La violación el derecho político electoral de ser votado bajo la modalidad de ejercicio y desempeño del cargo no solo se comete en contra de la síndica Ana Isabel Palacios Farrera, también en contra de Santana Vera Santos y María del Rosario Mondragón Segundo, con el carácter de quinto regidor propietario y regidora plurinominal, respetivamente.

El TEECH ordenó al presidente municipal, secretario municipal, tesorero, director de obras públicas y contralora interna, a que procedan dar respuesta por escrito a las solicitudes efectuadas por la síndica, evitar obstrucción a su encomienda, proporcionar el personal humano necesario para que se desarrollen de manera eficiente las funciones internas a su encargo, realizar un programa integral de capacitación a los funcionarios municipales sobre derechos humanos, género y violencia política.

Expone que las autoridades municipales siguen sin especificar las áreas financieras a las que entregaron supuesta información, es decir, siguen sin entregar lo solicitado sobre la Cuenta Pública, sin mostrar los movimientos que se hacen desde la Tesorería municipal.

Aunado a ello, sustentó, ni el Contralor y ni la Jefa de Recursos Humanos han cumplido con la obligación que ha ordenado el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y siguen, por instrucciones superiores, del presidente municipal, José Francisco Nava Clemente, bloqueándome el acceso a la información para cumplir con la rendición de cuentas.

"Prevalece en mi contra un comportamiento cerrado para ocultar lo que desde tiempo atrás he venido solicitando, e incluso han llegado a optar por mentir al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a quien le han expuesto que ya han dado cumplimento a la sentencia, lo cual es falso y representa un delito más", insistió Palacios Farrera.

“La sentencia que salió a mi favor y de mis compañeros regidores, reconoce que existe una obstaculización al ejercicio del cargo por el que fui electa en las elecciones del 1 de julio del 2018, y a la fecha no se ha cumplido con los puntos de la resolución”.