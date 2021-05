Síndica denuncia violencia política en su contra

Martha López Sántiz, es una mujer indígena tseltal de San Juan Cancuc, de 35 años, quien tras las elecciones locales del 1 de julio del 2018, fue víctima de violencia política en razón de género, primero ganó un plebiscito para ser postulada como candidata a síndica por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de ser registrada en la planilla que encabezó el actual presidente municipal, José López López, ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), ganó la contienda y las agresiones en su contra comenzaron el 1 de octubre del 2018, cuando debió tomar posesión de cargo que le fue conferido en las urnas.

El presidente municipal de San Juan Cancuc, José López López, inició las agresiones en su contra, con elementos de la policía municipal le impidió el paso a la toma de posesión, mientras que el partido que la postuló la abandonó, sola con su abogado recurrieron al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y luego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ganaron tres sentencias y no se ejecutaron, no tomó posesión del cargo para el que fue electa en el 2018, consumándose uno de los grandes agravios en contra de una mujer indígena al no contar con las garantías para el desempeño de su cargo que le fue conferido en las urnas.





En este proceso electoral local ordinario 2021, Martha López Sántiz, tuvo el respaldo de la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Valeria Santiago Barrientos, diputada local, quien la registró ante el IEPC como su candidata a la presidencia municipal de San Juan Cancuc, un municipio indígena de los Altos de Chiapas.

Martha López Sántiz, representante en la zona de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), cuenta que está contenta y satisfecha con el respaldo de muchas comunidades y de las mujeres en especial, quienes la han alentado para contender en las elecciones locales del 6 de junio venidero por el PVEM, admite no tener rencores contra el actual ayuntamiento, ni contra todas las autoridades que debieron ejecutar las sentencias y garantizarle la toma de posesión como sindica.

Martha López para los comicios del 6 de junio competirá por el mismo puesto con Juan Torres Sántiz, postulado por Chiapas Unido; Celina Gómez Guzmán, se Nueva Alianza; Sebastiana Hernández Mendoza, por el Partido Acción Nacional; Nicolás Melesio Cruz Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática; Elena Hernández Domínguez, del Partido del Trabajo; Antonia Domínguez Gómez, del Partido Encuentro Solidario; Antonio Velázquez Sántiz, de Morena; Manuel Aguilar López, del Partido Revolucionario Institucional; Juan López Aguilar, de Redes Sociales Progresistas.









López Sántiz no cree en una venganza, lo único que le duele argumenta, es la falta de justicia social en las comunidades indígenas, lamentablemente quienes han gobernado son hombres que han excluido al pueblo, a las mujeres, a los niños, no han generado condiciones para mejorar la calidad de vida de la gente, rechaza la violencia, la usurpación de funciones, la usurpación de identidad de los pueblos originarios, la falta de calidad en la representación política.

Lamenta que prevalezca el rechazo a la participación en libertad de las mujeres en los procesos electorales, convoca a la libertad y al paz para la elección del próximo ayuntamiento, que sea el voto del electorado el que decida y que las mujeres que ganen una elección tomen posesión y ejerzan el cargo producto del voto del electorado en las urnas.