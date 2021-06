Sindican al alcalde de Bochil de malversación de recursos públicos 

La diputada local Iris Adriaga Aguilar Pavón, acusó que existe presunta malversación de recursos públicos por parte del ayuntamiento de Bochil que preside Gildardo Zenteno Moreno, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que habría a la vez, parte del presupuesto público para la campaña de su esposa, Eddui Miriam Flores Sánchez, aspirante a la presidencia municipal por el mismo partido en las elecciones del 6 de junio.

Los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal se han distribuido de acuerdo con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) y existen obras que no se han terminado y otras que no se han ejecutado, tan solo para el ejercicio del año 2021 se han asignado a la actual administración 5 participaciones fiscales correspondientes de febrero a junio por un monto de 44 millones 987 mil 135 pesos, lo que no se refleja en obra pública.

Añadió que la síndica, regidoras y regidores han presentado denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la falsificación de sus firmas en documentos de la Cuenta Pública, mismos que se niegan a firmar la cuenta pública anual por supuestos actos de corrupción, no les costa en que se ejerció el presupuesto del año 2020 por parte de Zenteno Moreno, que también ha cometido violencia política en razón de género en agravio de servidoras públicas municipales.

Alertó la legisladora local presidenta de la Comisión de Educación del Conque con estos antecedentes el municipio de Bochil se colocará en un "foco rojo", con el gran riesgo de la inestabilidad social, desafortunadamente en el mal uso de los recursos de Zenteno Moreno, dijo, "participan el Director de Obras Públicas, Carlos Octavio Guillén Hernández y el Tesorero Municipal, Fabián de Jesús, quienes han presentado la cuenta solamente de enero a marzo del 2021 y ha suspendido salarios a servidoras y servidores públicas".

La diputada Iris Adriana Aguilar denunció que en campaña la cuñada del presidente municipal se hizo público una cuenta de un millón de pesos trabajando en el DIF municipal, se han hecho público depósitos a cuentas de la mamá del presidente municipal, Ramona Moreo Villafuerte, de la hermana de la esposa del presidente, Zoraida Flores, "habría que revisar las cuentas de la familia para saber dónde está el dinero que debió aplicarse en obras en Bochil".





Aguilar Pavón ganó las elecciones locales del 1 de julio del 2018 por el partido Chiapas Unido, para los comicios del 6 de junio fue candidata suplente del PRI en el distrito electoral federal 2 con cabecera en Bochil, donde el aspirante propietario era su padre, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, postulados por la alianza del PRI, PRD y PRD, que perdió la elección con la aspirante de Morena.

Pidió al pleno de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado transparentar las cuentas del ayuntamiento de Bochil y de todos donde existe falta de comprobación, los presidentes municipales que no pudieron ganar la elección del 6 de junio "van a saquear y se van a ir".