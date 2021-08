Sindicato independiente de SCLC confirma varios casos positivos de Covid-19

San Cristóbal de Las Casas.- Elia Vázquez Herrera, secretaria general del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de esta ciudad, confirmó que hay varios casos positivos de Covid-19 entre los agremiados, por lo que se encuentran muy pendientes de su salud, además de fomentar las campañas de vacunación que se encuentran emprendiendo las autoridades sanitarias.

Entrevistada vía telefónica, confirmó los rumores de un posible brote de casos en el Ayuntamiento, pero descartó que sea brote como tal, sino que se han registrado varios casos, pero dijo no contar con una cifra exacta, "a todos los que presentan síntomas son mandados a resguardar 14 días, se hacen una prueba y se les da 7 días más de aislamiento, para evitar se haga una cadena de contagios".





Leer más: Tuxtla Gutiérrez registra 382 casos positivos de Covid-19 en último mes





"Hay varios casos y también hay varios que ya se recuperaron, llevaron su tratamiento, pero han salido, se ha seguido los protocolos, no hay enfermos de gravedad, son casos que han respondido muy bien a sus medicamentos, han salido bien, se ha combatido y muchos ya están trabajando", dijo.

Vázquez Herrera indicó que los trabajadores sí se están vacunando, aunque reconoció que hay personas se rehúsan a recibir el biológico, "algunos no quieren, temen, no creen en las vacunas, y hemos insistido que se vacunen, que usen cubre bocas, gel, sana distancia, que vayan a vacunarse, sí han ido, pero hay casos que no".

Por último comentó que van a seguir tomando las medidas sanitarias para evitar que haya más contagios, "por eso considero que todos se deben de vacunar, esa es una medida seguro para todos, porque de esa manera estamos combatiendo la enfermedad".