Síndico municipal Carolina Cuello denuncia violencia laboral en contra del edil de Carranza

San Cristóbal de las Casas.- La Síndico municipal del Ayuntamiento de Venustiano Carranza Carolina Cuello, señaló que teme por su vida, la de sus familiares y gente cercana, debido a los hechos violentos que ha sufrido en su contra por parte del presidente municipal de este municipio.

En entrevista, denunció que desde que tomó posesión el 1 de junio como síndico municipal, ha sido ignorada presuntamente por no pertenecer al equipo del presidente municipal José Luis Avendaño Román.





“Me han quitado la oportunidad de trabajar, me niegan documentación, no me pasan las firmas de las cuentas públicas, no obtengo viáticos como todos los otros funcionarios y además violentan contra mi persona y mi cargo que tengo, estoy pidiendo al cabildo y otras instancias que volteen a ver Carranza porque hasta el momento no está funcionando en su normalidad”, denunció.









Señaló que desde que entró en funciones, el edil le dijo que no es de su equipo y desde esa fecha la síndico no ha estado trabajando normal como funcionaria del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, por lo que pidió el cese de las amenazas laborales.

Finalmente, dijo que a su mascota lo mataron con un impacto de bala y que por cualquier incidente que pueda sufrir en su contra, y a su familia, lo responsabiliza al presidente municipal de Carranza, al ayuntamiento en pleno porque los regidores no han sabido defender el maltrato laboral que sufre Carolina Cuello.