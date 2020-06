Sistema de agua potable es desperdiciado en grandes cantidades en el municipio de San Marcos

Berriozábal.- Pobladores del barrio San Marcos lamentaron que continuamente se desperdicien miles de litros de agua derivado de las fugas que se registran en dicho sector, sin que hasta el momento autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) puedan darle una solución definitiva.

Resaltaron que curiosamente esta fuga se da justo en la época de lluvias, en donde se rompe alguna parte de las conexiones y eso origina que la calle de la 2ª norte se convierta en un río.

Expresaron que no es la primera ocasión que pasa esto, pues hace un par de semanas ocurrió algo similar, por lo que llegaron los del servicio de SAPAM “según a corregir, pero mire como está otra vez, no se si no le meten buen material”, expuso uno de los afectados.





Cabe destacar que tras el reporte, llegó el director de SAPAM a la zona donde estaba la fuga, en la 8ª poniente y 2ª norte, y allí vecinos aprovecharon para increparlo, dejándole en claro que es la sexta ocasión en lo que va de la administración que llegan a corregir el mismo problema, por lo que creen que el material que se está usando no es el correcto.

Además de esta fuga que es la más notoria por los miles de litros que lanza y que convierte la calle en río, argumentaron que también existen otras fugas menores que duran poco tras su reparación, por lo que exigen que se lleve a cabo una obra que perdure y que se dé solución al problema de forma definitiva.

Y es que además de las afectaciones de la fuga, el agua que se desperdicia provoca además que la calle se vuelva lodosa y poco transitable, a lo que también aprovecharon para pedir una obra de pavimentación a fin de que sea de más fácil acceso para los lugareños.

/TG