Sobrevivir al cáncer de mama no es fácil, esta es la historia de María Elena

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en México y en el mundo, además es una de las patologías más fuertes que experimentan las mujeres (en su mayoría), que son diagnosticadas, sobre todo porque cuando llega esta noticia, muchas lo asocian con la muerte, por lo que los sueños de los pacientes y de los familiares se derrumban en automático.

De acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el 2019 se registraron 11 mil 252 nuevos casos de cáncer, con una tasa de 19 casos por cada 100 mil habitantes, siendo Chiapas con una de las menores tasas de incidencia, con 11.14 y con información proporcionada por la Secretaría de Salud Estatal, el año pasado se registraron 207 nuevos casos y con una tasa de mortalidad entre 9.29 y 13.64, una de las más bajas en el país.





La Secretaría de Salud en Chiapas detalla que a lo largo de 17 años, durante el periodo de 2000 a 2018, en Chiapas, la mortalidad por cáncer de mama presentó un incremento del 85 por ciento.

En el año 2019, a nivel nacional, Chiapas ocupa el 31° lugar con tasa de 11.14 por 100 mil mujeres y es que en ese mismo año se reportaron 207 casos y al corte preliminar de la semana 39 del 2020, la dependencia registra 116 nuevos casos.





Maria Elena y su lucha por sobrevivir

Maria Elena del Tránsito Moreno Moreno, formó parte de las estadísticas, pero afortunadamente, es una mujer sobreviviente del cáncer de mama en Tapachula, quien a los 53 años fue diagnosticada con esta terrible enfermedad, noticia que llegó de manera inesperada, porque de manera constante se realizaba el chequeo personal o la autoexploración y los estudios de detección, conforme recomiendan las autoridades.





María asistía de manera periódica a su médico, pero antes de ser diagnosticada comenzó a sentir molestias y se percató que tenía un abultamiento o una pequeña "bolita" en la glándula mamaria derecha, por lo que su médico le envío a realizar los estudios, los cuales arrojaron que se trataba solo de quistes, por lo que le dieron el tratamiento adecuado, ya no sentía dolor u otra molestia.

Conforme pasaron los meses, la formación en uno de sus senos no desapareció, sin embargo, el asistir constantemente y estar en tratamiento le permitieron no sufrir más complicaciones, pero tras la complicación de salud de su madre, dejó de asistir a su chequeo rutinario.

Creía que estos signos eran por la edad u hormonal y que conforme pasaran los días se le iba a quitar, pero transcurrió más de un año con esta situación, lo que obligó a los doctores a realizarle una biopsia, estudio que permitió saber que la enfermedad estaba muy avanzada, ya que el tumor tenía un tamaño de siete centímetros.





Cuando el especialista me dijo lo que tenia me puse a llorar, sentí que mi vida se terminaba en ese momento





“Cuando el especialista me dijo lo que tenia me puse a llorar, sentí que mi vida se terminaba en ese momento, no estaba preparada para afrontar la enfermedad, pero mis familiares me dieron aliento, porque si estaba viva, es porque tenia una misión aún que cumplir” añadió.





Con lagrimas en los ojos narró que al ser diagnosticada tuvo que iniciar con el tratamiento, por lo que tuvo que ser sometida a seis quimioterapias y más de 30 radiaciones,por un periodo de 8 meses.





Lo más horrible es sentir el desgano, el dolor y vómito, es ahí donde más se necesita el apoyo de la familia





"Lo más horrible es sentir el desgano, el dolor y vómito, es ahí donde más se necesita el apoyo de la familia, pero me aferré a Dios y a pesar de que los médicos me recomendaron descansar yo decidí no quedarme en casa y acudir a trabajar, porque el dolor intenso lo iba a seguir sintiendo en cualquiera de los dos lugares y creo eso me ayudó a no decaer", abundó.





Después de varias sesiones de quimioterapias y radiaciones comenzó a caerle el cabello, pero con el apoyo de su familia a través de palabras de aliento y motivación superó este momento y decidió rasurárselo por completo, sin importar que el hecho de estar sin cabellera fuera sujeto a discriminación de algunas personas.

Tras más de 10 meses del doloroso tratamiento fue intervenida quirúrgicamente, ya que la enfermedad había avanzado y era necesario extirparle uno de sus senos, lo cual le pegó muy fuerte en su ánimo, además la recuperación fue muy complicada.





Pero a pesar de la cirugía y de haber perdido uno de sus senos, tuvo que ser sometida nuevamente a cuatro sesiones de quimioterapia y posterior, los médicos continuaron con un tratamiento hormonal por un periodo de cinco años, y tras acudir de manera constante a realizar estudios, estos arrojaron resultados negativos.

Este 23 de octubre, Maria Elena cumple 12 años de que fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que agradeció a Dios por darle una segunda oportunidad de vida, "creí que no me tocaría y me tocó, pero afortunadamente soy una de las pocas mujeres sobrevivientes”, indicó.









Tras vencer el cáncer de mama, Maria Elena con apoyo de otras sobrevivientes crearon un grupo de ayuda, “Recuperación Total Reto Tapachula” a través del cual brindan pláticas y apoyo psicológico a mujeres diagnosticadas, pero también a familiares, principalmente porque en ese difícil momento, el apoyo de los más cercanos es fundamental para salir adelante y no perder el deseo de vivir.





Una de cada ocho mujeres es vulnerable

Con base al reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con motivo de la lucha contra el cáncer de mama, en México esta patología es la segunda causa de muerte por un tumor maligno en mujeres de 20 años y más.





Laura Paulina Cabrera, médico del grupo de especialista A21, afirmó que se estima que el 65 por ciento de las mujeres en Chiapas no acuden aún medico autoexplorarse para conocer si tiene cancer de mamá o no, siendo el principal factor, el machismo.

Una de cada ocho mujeres puede padecer cancer de mama en alguna etapa de su vida, pero solo el 15 por ciento es detectado a tiempo, por ello, las estadísticas de muerte en México son altas.

Remarcó, que los principales factores de riesgo: antecedentes de cáncer de mama en familiares directos, inicio de la menstruación temprana, menopausia tardía, no tener hijos, métodos anticonceptivos orales, no dar lactancia materna, alcoholismo y el tabaquismo.





