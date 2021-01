Socios de la caja San Juan Bosco se manifiestan por presunto fraude

San Cristóbal de Las Casas - Socios de la Caja Popular Don Bosco se manifestaron a las afueras de sus oficinas centrales, debido a que los representantes ante la Asamblea, que se realizara en el mes de diciembre, acordaran incrementar la aportación para seguros de vida de 33 pesos mensuales a 83.

Municipios Volvieron a manifestarse en la vía Ocozocoautla-Las Choapas

Al respecto, Maricela Mandujano Trujillo comentó que la mayoría de socios son de un bajo estatus que a lo mucho ahorran unos 100 pesos mensuales y con el incremento de la aportación prácticamente no tendrán un ahorro, y su molestia radica en que los directivos les han dicho que si no están de acuerdo pueden retirar su dinero, lo cual les perjudicaría, ya que son socios debido a que no tienen ninguna seguridad social y en caso de una emergencia podrían hacer un préstamo.

"Se supone que la caja es ahorro y progreso, entonces ya no vamos a tener ningún ahorro si pagamos eso, ellos dicen que el incremento se da porque la aseguradora se les echó para atrás, pero no se ponen a pensar que somos de bajos recursos y nosotros también estamos enfrentando una crisis", refirió.

Por su parte, Manuel Maciel Mora, subgerente de la Caja Don Bosco, negó que se encuentren en números rojos o en quiebra como ha circulado en redes sociales y tampoco tienen la postura que los inconformes se retiren, ya que son los socios que hacen posible la operatividad de la Caja.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





"A nuestros socios les hace falta información, lamentablemente la aseguradora se nos echó para atrás y nos quería renovar la póliza a un precio muy alto, buscamos otra aseguradora, pero las defunciones por Covid-19 se incrementaron un 50 por cierto en comparación con 2019", abundó.

Finalmente, aseguró que para el día lunes tendrán una respuesta a los socios que han solicitado se reconoceré dicho incremento. En tanto, un grupo de socios provenientes de una comunidad rumoraron que en caso no les resuelvan, retendrán a trabajadores de la Caja Don Bosco.