Comitán.- Sofía Cothy Burguete Soto con tan sólo 27 años de edad, originaria del municipio de Comitán, logró su cambio de identidad de género en las oficina del Registro Civil en la Ciudad de México; en sus redes sociales compartió que el pasado 9 de agosto del 2022 obtuvo el cambio de nombre y género de su acta de nacimiento.





Siempre apoyada de su familia y principalmente por su mamá / Foto: Hernán Guillén





El coordinador del Colectivo de Infancias Trans del Municipio de Tultepec, Alberto Ponce fue quien apoyó con todos los trámites legales para que Sofía Cothy Burguete Soto fuera la primera comiteca en cambiar su identidad de género.





Puedes leer también: Alto a la desigualdad, agresiones y crímenes de odio: LGBTIQA+





Burguete Soto desde los 17 años empezó su transición como mujer transexual siempre apoyada de su familia y principalmente por su mamá, cuyo nombre le hace honor en su nueva identidad al ser un homenaje y agradecimiento; y es así como hoy, la joven comiteca con mucha alegría y orgullosa de sí misma anunció su cambio de identidad con su acta de nacimiento y pronto lo hará ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aquí te dejamos el video que compartió en sus redes sociales ⬇️





Sofia Burguete, oficialmente primera mujer trans en Comitán, Chiapas



📹: Facebook | Sofia Burguete pic.twitter.com/JBc1ppC7j9 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 5, 2022





Sofia Burguete comenta que su camino no ha sido nada fácil, considera que luchar con la ignorancia es algo muy difícil ya que muchas personas creen que meter religión es sinónimo de salvación o hacer bien las cosas, sin darse cuenta que dios es amor y que si Dios no la amara como dicen, no le pasaran tantas cosas buenas en su vida puesto que ella piensa que él es el que tiene preparada su vida de principio a fin.

A la vez Burguete comenta: "Con esta noticia me doy cuenta lo importante que soy para muchas personas y que definitivamente Comitán tiene todo para ser un municipio de primer mundo más sin embargo la gente sigue estancada con el siglo pasado y ahí es donde uno no puede pelear; mujeres disfrazadas de católicas y religionistas y hombres disfrazados de homofóbicos y por dentro queriendo estar con una. Y que arda el mundo porque no seré la primera vendremos más y seguiremos haciendo más ruido…", comentó.