Solidarios de "La Voz de El Amate" temen a que los presos contagiados puedan salir sin vida de la cárcel

San Cristóbal de Las Casas.- Alberto Patishtán Gómez, fundador de los Solidarios de La Voz de El Amate, no descartó que quizá solo muertos puedan salir los ocho presos Solidarios que desde hace año han estado buscando su libertad al tratarse de “presos políticos, ya que a 6 días de haber sido aislados al interior del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) numero 5 de esta ciudad, su situación por padecer Coronavirus es delicada y no han recibido la atención adecuada”.









Realmente siguen con el dolor, fiebre alta, el compañero Mariano Pérez Velasco le duele la parte del corazón, están complicados, no quisiéramos pensar, sería triste mencionarlo pero esta cañón la salud de los compañeros, lo único que nos han dicho es que siguen con alta temperatura porque creo que al darles paracetamol, les quita la fiebre, pero los compañeros no le san dado nada, mencionó.









Para poder salvar la vida de sus compañeros apuntó, deben ser trasladados a un hospital privado o público, pero no permanecer en el área de enfermería de ese centro penitencial, ya que a pesar que han llegado a realizarles estudios a todos, se sabe que son muchos los contagiados.

Anunció un “llamamiento internacional en apoyo a los presos” en las lenguas Español, Tzotzil, Tének, Putépecha, Otomí-Hñahñu, Mixteco, Inglés, Alemán, Italiano, Francés, donde se menciona los hechos de cómo fueron detenidos, incluyendo que no contaron con un traductor al ser su lengua materna el Tsotsil.









Manifestamos nuestra más profunda preocupación al Estado mexicano, por la situación de ocho indígenas chiapanecos de habla tzotzil, integrantes de la Organización Solidarios de la Voz del Amate, quienes se encuentran privados de su libertad injustamente. Los ocho indígenas tzotziles al momento de su detención, no contaron con traductores de su lengua materna, la mayoría no sabía leer ni escribir y fueron torturados para imputarles delitos que no cometieron, mencionó.

























Patisthán Gómez pidió respeto irrestricto a los derechos humanos de los Solidarios de la Voz del Amate, en el marco de lo que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales signados por México, en términos de la protección y garantía de los derechos humanos, así como atención médica inmediata y oportuna, que permita detectar los casos que requieran hospitalización u otra atención especializada.

Urgió además modificar las medidas cautelares a arraigo domiciliario de los ocho indígenas tzotziles Solidarios de la Voz del Amate Martin Gómez López, Roberto Martínez Pérez, Felipe Díaz Méndez, Mariano Pérez Velasco, Mario Gómez López, Mariano Gómez López, Mario Díaz Rodríguez, Marcos Gómez López, “Amnistía en Chiapas, ante la clara violación al debido proceso de cada uno de ellos”.

