Son 24 años de impunidad de la masacre de 45 indígenas en Acteal

Se cumplen 24 años de impunidad de la Masacre de Acteal en el municipio de San Pedro Chenalhó, en donde fueron asesinados 45 personas cuando se encontraban en ayunas, pidiendo a Dios paz en el mundo, cuando un grupo armado atacó a los indígenas a eso de las 7 de la mañana del 22 de diciembre de 1997.

Con llantos, lágrimas, cohetes, oración tradicional de un catequista, desde las 10 de la mañana de este miércoles, más de 500 personas entre sobrevivientes, familiares, integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, así como observadores de Derechos Humanos, marcharon desde el crucero de la comunidad de Majomut, hasta llegar en el centro de Acteal, donde concluyeron con una misa.





“En esa masacre del año de 1997, murieron 15 niñas y niños, 9 hombres adultos, 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, las cuales les abrieron con machetes sus vientres y despedazados sus bebés; son 45 personas más 4 bebés no nacidos, que fueron asesinados cruelmente con alevosía, premeditación y ventaja por paramilitares priistas del municipio de Chenalhó, creados y financiados por el gobierno mexicano, armados y entrenados por el Ejército mexicano”, así lo denunciaron durante la misa.

Dijeron que ya han transcurrido 24 años de dolor y de no olvido frente a la indolencia del gobierno mexicano en la Masacre de Acteal, ningún presidente de México desde Ernesto Zedillo Ponce de León principal autor intelectual de la Masacre, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y hasta el actual presidente Andrés Manuel López Obrador no han tenido la voluntad política para investigar y enjuiciar verdaderamente a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad.

“La Masacre de Acteal nunca la vamos a olvidar, porque, el dolor de las mujeres, hombres, niñas y niños que fueron masacrados también es nuestro dolor, ellas y ellos les arrebataron la vida sin saber por qué, no le habían causado daño a nadie, 4 bebés no vieron la luz del día, su nacimiento fue abortado por las armas y la política contrainsurgente del Estado mexicano”, señalaron.

Foto: Cortesía

Criticaron al gobierno de la república, que la 4ta. Transformación no existe, se repite los mismos patrones de los oídos sordos, por ejemplo: el asesinato de Simón Pedro Pérez López que bien se pudo evitar, y no lo hicieron, aseguraron que el gobierno federal en turno no va a traer la justicia, porque sólo está ocupado en cómo entrega las riquezas de las tierras y territorios a los ricos y poderosos.

“No es posible que, a 24 años de la masacre de Acteal, sigan libres los autores intelectuales de dicho crimen, estos son los responsables de la masacre: Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet Chemor, Julio César Ruiz Ferro, Gral. Enrique Cervantes Aguirre, Gral. Mario Renán Castillo, Uriel Jarquín Gálvez, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Enrique Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, Antonio Pérez Hernández entre otros, estas personas siguen impunes, y merecen ser castigados, por propiciar la Masacre de Acteal”, acotaron.

Al respecto, la mesa directiva de las Abejas de Acteal, pidió a las organizaciones del mundo, sigan apoyando sus demandas de justicia, “El mal gobierno sigue hostigando a los indígenas, por lo que pedimos se investigue a fondo las amenazas de muertes y persecuciones”.