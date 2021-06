Sondeo ciudadano indica negativa de la población a vacunarse

Luego de un sondeo realizado por Diario del Sur a varios ciudadanos, se pudo constatar que aproximadamente el 50 por ciento de la población en la zona rechaza aplicarse la vacuna contra el coronavirus, que el gobierno federal ha puesto al alcance de la población, en su Plan Nacional de Vacunación.

El motivo por el que las personas lo rechazan son varias, algunas personas rechazan aplicarse la vacuna por creencias católicas, otras porque no quieren dejar de beber, también porque las vacunas están en proceso de investigación, o porque piensan que les acelerarán la muerte, y hay quien dice que porque será dios quien les quite la vida y porque dudan de la efectividad de los biológicos que se están aplicando.





Algunas de las personas del rango de edad de 40 a 49 años que pueden vacunarse, mencionaron a esta casa editorial que hasta el momento no se han contagiado de esta enfermedad, que ha matado a miles de personas en país, lo que les hace desconfiar acerca de la necesidad de vacunarse para evitarla.

Aurelio Hernández, mencionó que él prefirió seguir con sus hábitos y tomar, pues "eso mata el virus" dice, ya que hasta este momento no se ha contagiado de coronavirus, el cual apareció el año pasado. “No me he vacunado porque no me da tiempo de ir por el trabajo, pues entro a las ochos de la mañana y salgo a de siete a ocho de la noche”, expresó Daniel López, quien trabaja de taxista.





Ana Madrid no se ha vacunado porque, explica, tiene miedo a las reacciones que le pueda provocar la vacuna, ya que ha escuchado y visto a través de los medios de comunicación que algunas personas han muerto luego de vacunarse. Felicito Bravo Velázquez, productor de café, externó que no se han inmunizado, ya que no han llegado la vacunar a las zonas rurales de la ciudad y los pobladores de la zona alta ni se enteran

Arturo Estrada, aseador de calzado, aseguró que no se ha aplicado la inyección contra el Covid-19, pues la mayoría de los biológicos están en proceso de investigación. Mientras que Oscar Contreras, pastor de una iglesia, externó que cuando a los ciudadanos les toque rendir cuentas van a morir con o sin la vacuna que esta mandado el gobierno mexicano, pues en realidad es más una cuestión que decide dios.





“No me he vacunado por la poca efectividad de los biológicos, ya que a pesar de vacunarnos no estamos exentos de que nos pase esta enfermedad del siglo” dijo Manuel Méndez a este reportero.

Hubo también algunos ciudadanos que consideran que la vacuna puede acelerar la muerte de las personas que padezcan cualquier otra enfermedad que no sea el coronavirus, así que eligen mejor no vacunarse contra esta enfermedad que aún continúa contagiando a los chiapanecos.

Cabe mencionar que los biológicos que están siendo aplicados son totalmente seguros y, en las últimas semanas no ha habido reporte alguno de alguien en el país que falleciera tras recibir la vacuna.