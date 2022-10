Su hermana le donó un riñón para salvar su vida en el IMSS Chiapas

El amor entre familia no conoce límites y quedó demostrado el pasado 18 de octubre, cuando Karen donó un riñón a su hermano Abraham, ambos son originarios del estado de Chiapas.

La Unidad de Trasplantes del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó el procedimiento renal 133 en lo que va del año y se acerca a la meta de concretar 160 trasplantes de este tipo en 2022.





Abraham Pérez de 41 años, originario de Pueblo Nuevo Solistahuacán, es diseñador gráfico. Es el mayor de 4 hermanos, casado y es padre de dos hijos menores de edad. En 2013 le detectaron insuficiencia renal en una clínica de Bochil, comenzó con tratamiento farmacológico y diálisis. Los médicos le indicaron que era necesario un trasplante, tras lo cual sus hermanos Karen y Benjamín se ofrecieron como donadores.

A las 6:10 de la mañana del martes 18 de octubre los camilleros ingresaron a la zona de hospitalización del Hospital de Especialidades para trasladarlo al quirófano; su hermana Karen de 39 años resultó ser la más compatible para donarle el órgano.

“Desde el primer día que ella dijo que estaba dispuesta a ser mi donadora yo le dije que muchísimas gracias porque es una decisión que no es muy fácil; ella dijo: si no se puede mis hermanos, si no hay otra salida, yo aquí estoy”.

El doctor Ramón Espinoza Pérez, Jefe de la Unidad de Trasplantes, comentó que este tipo de cirugías duran alrededor de 5 horas y participan médicos cirujanos, clínicos, anestesiólogos y personal de Enfermería especializado en nefrología.

Explicó que al donante se le hacen tres pequeñas incisiones donde se introduce el instrumental y las cámaras para hacer la disección del riñón, después se hace una incisión de 10 centímetros para extraerlo, “se realiza cirugía laparoscópica, con una técnica de lumboscopía; somos el hospital que empezó a hacer este tipo de técnica y de los pocos en el país que la realizan”.





Doctor Ramón Espinoza Pérez, Jefe de la Unidad de Trasplantes del IMSS. / Foto: IMSS





Señaló que la cirugía del receptor es más larga y tampoco se abre cavidad, se trabaja en retroperitoneo, se disecan los vasos iliacos y ahí se coloca el riñón; en otra fase del trasplante realizar cirugía de la vía urinaria.

El especialista del IMSS reportó que la cirugía fue exitosa, “se observa su riñón de forma adecuada, perfunde – irriga - sin ningún problema. Él tomará varios medicamentos de por vida, inmunosupresores para evitar el rechazo; poco a poco va a disminuir la dosis hasta mantener sus niveles séricos adecuados”.





La operación fue realizada de forma exitosa y se revisó que el órgano haya sido bien recibido por el receptor. / Foto: IMSS