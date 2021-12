Sub campeón en Tocho Bandera, denuncia falta de apoyo al deporte

Alexis Ortega Oseguera sub campeón mundial de Flag Fútbol (Tocho Bandera) en entrevista pidió mayor atención y apoyo de las autoridades deportivas en los tres niveles hacia los atletas chiapanecos.

Ortega Oseguera, es originario de San Cristóbal de Las Casas quien logró la medalla de sub campeón en este deporte en un evento en Israel, dijo que fue un esfuerzo y preparación de dos años para lograr representar dignamente a México.





También puedes leer: Volqueteros exigen que el ayuntamiento les dé el trabajo de acarreo





"El proceso para que me seleccionarán fue por medio de visorias ya que Organización Mexicana organiza distintos nacionales alrededor de la República en el transcurso del año y a mí me vieron en esos nacionales me dieron un seguimiento", señaló muy emocionado.

Indicó que fue el único chiapaneco que representó a México y muchos de los viáticos fueron pagados por él, porque de las autoridades no recibió ningún apoyo económico.





Medalla de Alexis Ortega Oseguera / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Finalmente, dijo que hay mucho talento en el deporte, sin embargo no hay apoyo por parte de las autoridades, e hizo una invitación para que no se olviden de los deportistas que dignamente han representado a México.