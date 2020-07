Sufren universitarios por clases on-line

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), informó que el próximo 10 de agosto inicia el ciclo escolar agosto-diciembre, pero de manera virtual debido a la pandemia del Covid-19, sin embargo, esta nueva modalidad dará dificultades a jóvenes de comunidades donde no existe acceso a internet o no cuentan con computadoras en casa.

Muchos viven en comunidades rezagadas de la Costa-Soconusco o en zonas aledañas a Guatemala, Selva o el Norte de la entidad, donde no hay ni red celular o se dificulta su acceso, por lo que muchos viven preocupados por no saber cómo van a recibir sus clases virtuales.





Roger David Vázquez Mazariegos, vive en la comunidad Ignacio Zaragoza de Frontera Hidalgo en la zona limítrofe con Guatemala, él aprobó el examen y quedó inscrito en Ciencias Químicas por ello comenta su singular preocupación ante su imposibilidad de tener herramientas tecnológicas que exige la UNACH quien les ha informado que buscan evitar contagios Covid-19.

"Mi familia es de escasos recursos y no he tenido la oportunidad de adquirir una computadora, además, no hay suficiente señal de celular para que pueda uno acceder a internet en un dispositivo, por lo que tendré que viajar en bicicleta 30 minutos para recibir clases en línea", sostuvo.





Detalló que la UNACH les ha informado que las clases serán a través de una plataforma, pero no saben cuántos días a la semana tendrán que conectarse de manera virtual, pero pese a estas adversidades y a los riesgos de contagios de Covid-19, tendrá que adaptarse a esta nueva modalidad, ya que su intención es superarse académicamente.

"Los que pasamos el examen de admisión hemos recibido instrucciones que las clases y la entrega de los trabajos será de manera virtual y no han recomendado hacerlo directamente de casa, pero no todos tenemos esa posibilidad debido a nuestra situación económica", abundó.

La Universidad Autónoma de Chiapas ha informado que los estudiantes que no cuenten con equipo de cómputo o internet, podrán hacer uso de las sedes académicas a distancia, cumpliendo con las medidas sanitarias de prevención del Covid-19; además, de que se instalará una mesa de ayuda, la cual estará disponible para la atención de cualquier eventualidad a través del teléfono 961-617-80-33 o al correo mesadeayuda@unach.mx.