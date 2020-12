Suman esfuerzo a favor de la protección de las tortugas marinas en Chiapas

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) a través de la Coordinación del Santuario Tortuguero Playa de Puerto Arista, y Rotary International Club Tuxtla Gutiérrez, acordaron una colaboración en favor de la región, misma que se celebró realizando actividades de mitigación y conservación, de los ecosistemas, entre las que se incluye el saneamiento de playa, reforestación y acciones de protección de las tortugas marinas.

Durante una intensa jornada de tres días de actividades en la playa de este santuario, se realizaron patrullajes de recolección de huevos de tortuga golfina, la limpieza de tres kilómetros de playa en la que se pudo recolectar 186 kilogramos de basura, se efectuó también una reforestación simbólica de 40 árboles maderables tropicales de la región como roble, cedro y caoba en el campamento tortuguero federal y en la vía pública de Puerto Arista, acciones que sumaron esfuerzos en esta alianza por conservar para vivir.

Los árboles sembrados fueron cultivados en el vivero forestal comunitario del ejido Belisario Domínguez, La Barra, expuso el encargado del Programa de Ecología del Rotary International, Miguel Ángel Ibáñez, para aliarse a las acciones de conservación impulsadas por la Conanp en Puerto Arista, dar continuidad a las actividades de conservación.

Dijo que han participado en la reforestación del Cañón del Sumidero, otras actividades enfocadas al medio ambiente, fue como con el campamento tortuguero de la Conanp, para cuidar nuestro medio ambiente, cuidar los huevos de tortuga, cuidar nuestras playas, porque la cantidad de basura que pudimos recolectar fue muy poca, era demasiada y en tan corto tiempo no es posible recolectar todo.

Enfatizó que si no se concientiza a la gente va a seguir la contaminación, no se tendría que hacer la labor de recolectar los huevos de tortuga, si no hubiera gente que comprara estos productos, no tendríamos que estar recogiendo basura si la gente estuviera consciente que no debe desecharla y sí depositarla en su lugar, para no generar más.

Los miembros del club revelaron que esta no será una actividad única, pues en este primer acercamiento conocieron todas las necesidades que hay en el campamento, iremos planeando actividades otras, visitas de sensibilización y limpieza de playas, difusión de las instalaciones y arreglar el museo.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Además, pretenden apoyar a las y los voluntarios del Santuario Playa de Puerto Arista y dotar de rastrillos para cuatrimotos, con el fin de limpiar la playa con mayor facilidad, considerando la importancia de dicha práctica.

“Tomemos conciencia que el mundo no solo es de los que están tratando de cuidarlo como este tipo de campamentos, el mundo es de todos y tenemos que colaborar para poder lograrlo, que no tengamos más especies en peligro de extinción, que tengamos un planeta más limpio y árboles que dan vida”, subrayó.

Establecer alianzas con diversos actores por la conservación de las áreas naturales protegidas representa la suma de esfuerzos y certeza a la mística institucional de que se trabaja en la conservación con la gente, por la gente y para la gente para dejar un mundo en mejores condiciones , heredando faros de esperanza de biodiversidad, para aprovechar los servicios ambientales en bien de la vida.