Supuestos trabajadores de CFE estafan habitantes en Cintalapa

Cintalapa.- Pobladores de esta localidad advirtieron sobre la presencia de dos sujetos que se están haciendo pasar como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la cual piden cuotas a los consumidores para que no les corten el suministro de energía.

Los denunciantes afirmaron que dichas personas andan en una camioneta blanca, sin ningún logotipo de la paraestatal y con placas particulares, en la cual acuden a una vivienda aparentemente para checar el medidor de la casa y de allí hacerle peticiones económicas a quien habite en dicho domicilio donde hacen la revisión.





Foto: Ivonne De León Córdova | Diario del Sur





Detallaron que portan el traje como si fueran empleados de la CFE, sin embargo uno de los ciudadanos al pedirle una identificación, le dijeron que no lo traían por el momento.

Y es que incluso andan radio de comunicación, en la que presuntamente hacen el reporte del número de medidor para ver si está correcto, como si realmente estuvieran haciendo una inspección del mismo.

Los pobladores que han presenciado dicha acción de estos seudo empleados de CFE, han hecho un llamado a las autoridades para que investiguen el motivo de esta acción que realizan estas personas, además de informar a la empresa paraestatal para que tome cartas en el asunto, pues se sabe que ha habido personas que si les han dado dinero a estos presuntos trabajadores.





#RegresoAClases | Revisar tus instalaciones eléctricas, cambiar focos incandescentes por LED, desconectar aparatos eléctricos que no uses o apagar luces de habitaciones donde no estés, te permitirán ahorrar en tu recibo de luz pic.twitter.com/Jw6GmfmbaQ — CFEmx (@CFEmx) August 20, 2020