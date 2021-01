Suspender la Fiesta Grande, golpe a economía de chiapacorceños

La tradicional Fiesta Grande de Enero o la Fiesta Grande de Chiapas de Corzo, este 2021 no se llevará a cabo, la algarabía, la alegría, los rituales, las danzas, la gastronomía, las enramadas, no la veremos en las calles, en los barrios, la razón es que se acatan las recomendaciones del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, de ni acudir a eventos masivos para disminuir el riesgo de contagio del covid-19, sin embargo, el jubiló está en mi, el gozo será íntimo, aunque se afectará la economía, principalmente de los campesinos, expone el maestro Mario Artemio Aguilar Nandayapa.





"Acato las normas surgidas por el COVID 19, así que no me preocupa danzar grupalmente como Parachico, no saldrán las Chiapanecas este 2021, el júbilo habita en mí, no veremos a las Chunta, no habrá el reparto del pozol, tampoco se degustará la pepita con tazajo, pero lo llevo dentro", insistió.

Cada año las y los habitantes de Chiapas de Corzo celebran su fiesta del 8 al 24 de enero, sin embargo, la devoción a los Santos Patronos de la Ciudad, San Sebastián Mártir, San Antonio Abad y Señor de Esquipulas; el 6 de enero del 2009 el gobierno del estado promulgó el decreto que declaró a la tradicional fiesta de enero que se celebra en la heroica ciudad de Chiapa de Corzo como “Fiesta Tradicional del Estado de Chiapas”.

El 16 de noviembre del 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Fiesta de los Parachicos, pero este año no sonará en chinchin o sonaja, seguirá guardada la indumentaria del parachicos, lo mismo que de la chiapaneca, no habrá la gran congregación de los chunta, no saldrán las grandes comparzas.





La riqueza de #Chiapas se percibe en todos sus rincones, pero sobretodo en sus cocinas; el cochito horneado es una receta originaria de Chiapa de Corzo y uno de los guisos principales en la Fiesta Grande de enero.https://t.co/0BvAitnJv3#CocinaDeMéxico#TianguisPueblosMágicos pic.twitter.com/1vOaOBWZMB — SECTUR México (@SECTUR_mx) August 23, 2019





A pesar de todo ello, mi fe persiste, está en el lado exacto se mi corazón, mi capilla es mi aliento, San Sebastián está en mi corazón, me preocupa que los pequeños productores, comerciantes y empresarios locales y foráneos que coexisten desde tiempos inmemoriales y que están en torno de la Fiesta de Enero, está vez no podrán vender el pumpo para los adornos con la pintura o la laca, la calabaza, el tarro para el jicalpeste, no habrá venta de la semilla de la calabaza para la pepita con tazajo.

El maestro Mario Nandayapa, hombre de letras, de las artes y las culturas, insiste en su preocupación por las pérdidas económicas de los artesanos fabricantes de las monteras de ixtle del parachicos, de los chinchines ya sea de metal o morro, lo mismo que de las chalinas y los vestidos de la chiapanecabque elaboraron en el trascurso del año para la tradicional Fiesta y agrega que también quedará para otra ocasión el jocote y nanchi curtido.









Reitera que vale la pena cuidar la salud de las y los habitantes de Chiapa de Corzo, pero también de todo Chiapas y de todos los lugares que participan de esta gran fiesta, la que congrega históricamente a miles en la ciudad colonial, Pueblo Mágico, en las márgenes del caudaloso Rio Grijalva, en la gran plaza, junto a la milenaria ceiba teniendo como testigo el gran Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán.

El año pasado, el gobernador del estado, estuvo presente en la realización del tradicional "combate" que se desarrolla como parte de los festejos que hacen las delicias del turismo nacional y extranjero, tal como este video compartido en las redes del propio Rutilio Escandón.





Ayer presenciamos una de las más grandes tradiciones de Chiapas, el #CombateNaval2020. Familias se reúnen para presenciar este espectáculo de juegos pirotécnicos. Sin duda, la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo nos representa como chiapanecos. ¡Por #ChiapasDeCorazón! pic.twitter.com/QwnDKPpHyC — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) January 22, 2020