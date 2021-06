Tec de Cintalapa regresa a labores bajo protestas

Cintalapa.- Personal administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa regresó a sus labores la mañana de este martes, esto luego de la circular que emitiera la Secretaría de Hacienda del Estado, sin embargo los trabajadores sindicalizados informaron que volvieron a laborar pero lo harán bajo protesta.

José Domingo Cervantes Cruz, secretario general del sindicato de trabajadores del Tecnológico reconoció que tuvieron que dar cumplimiento al mandato de volver a las labores, sin embargo confirmó que el personal sindicalizado continúa con las protestas pues aún no se resuelve la problemática que los ha aquejado desde principios de este año.





Informó que no todos los miembros del personal administrativo volvieron en este día, incluso hubo directivos que ni siquiera se presentaron, por lo que como representante del sindicato se dijeron molestos por la actitud que se ha tomado en los últimos meses por parte de quienes dirigen la institución.

Especificó que las condiciones para volver no han sido las óptimas, pues “hay baños cerrados, los que están abiertos no tienen agua, el edificio está sucio ante la falta de personal de limpieza, además de que no hay agua ni para tomar, estamos en condiciones lamentables”, dijo.

Cabe destacar que en este regreso a las labores, colocaron una lona en donde se solicita una mesa de dialogo para ponerle fin al conflicto, además de señalar que debido a este problema han desertado alumnos de la escuela en espera de encontrar mejores condiciones para su desarrollo académico y profesional.

Finalmente como integrante que encabeza el movimiento del sindicato, Cervantes Cruz confirmó que espera pronto tener una solución, pues ya es momento de poner fin a esta problemática, por lo que confían plenamente que desde el nacional se podrá resolver la situación.