Teme reportero de San Cristóbal por su integridad

San Cristóbal de Las Casas.- Enoch Gordillo Aguilar, reportero en San Cristóbal, denunció que en la página de Facebook Unidos por San Cristóbal se ha iniciado una serie de difamaciones en su contra, ya que lo involucran con un grupo delictivo, por lo que teme por su seguridad y la de su familia.

"Desconozco si son cuentas falsas o reales, pero es lo que arroja la investigación que hicimos con otros compañeros, lo que pasa es que hace dos meses cubrimos una conferencia de prensa donde un grupo empresarial que se llama Veciva denunció la falta de cumplimiento de contrato de conocidos hoteleros de está ciudad, de quienes omito sus nombres por cuestiones de seguridad", dijo en conferencia de prensa.





Señaló que producto de una investigación realizada por otros colegas han descubierto de quienes se encuentran detrás de dicha página de Facebook son las cuentas de esa misma red social son: Arnulfo Gutiérrez, Jenny Urbina y Manuel Gutiérrez.

Gordillo Aguilar dijo que él, al igual que otros compañeros, únicamente informaron lo vertido en dicha conferencia de prensa, sin ninguna mala intención, "incluso se busco a la parte señalada que son los hoteleros y no quisieron dar su versión y ahora hay publicación donde me señalan de pseudo periodista y que estoy relacionado con un grupo de delincuentes".

"Esto lo supo mi familia y ha traído consecuencias en la salud de uno de ellos, hay temor por mi seguridad y por eso hago está aclaración, llevó 35 años en los medios, la gente de San Cristóbal me conoce y sabe cómo me he conducido durante este tiempo", concluyó.