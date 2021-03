Temen enfrentamiento en ejido Sinaloa de Frontera Comalapa

Habitantes del ejido Sinaloa de Frontera Comalapa, responsabilizaron al alcalde Oscar Armando Ramírez Aguilar y al regidor Erasmo Calvo Alfaro, de cualquier confrontación que pueda surgir en está comunidad, ya que el regidor en cuestión fue expulsado hace años por ser una persona con antecedentes violentos de incitar a la confrontación a la población de ese lugar.

A través de un documento, señalan que el 12 de marzo un grupo autodenominado “Nuevo Sinaloa”, encabezado por el regidor dieron posesión a Flavio Solís Moreno y José Beltrán Solís Vázquez como nuevos ejidatarios, hecho que tuvo lugar en un mueble cerrado y abandonado por muchos años.

Estas dos personas fueron declaradas “Non Gratas” en el Ejido porque noviembre de 2008 dispararon con arma de fuego calibre 38 a 2 habitantes de este lugar y por este hecho Flavio Solís y su familia quedaron expulsados del Ejido por ser personas violentas y peligrosas, y que por lo tanto no pueden regresar a vivir al mismo por acuerdo de la asamblea y tal y como lo mandan los acuerdos internos registrados en el Registro Agrario Nacional.





Municipios Temen enfrentamientos entre cooperativas pesqueras

Sin embargo, el Tribunal Unitario Agrario número 54, de Comitán resolvió a favor de Flavio Solís Moreno sin tomar en cuenta la asamblea y no respetar los acuerdos internos del ejido y que por lo tanto se corre el riesgo de una nueva confrontación en este núcleo agrario.

Señalan que la Procuraduría Agraria analiza el fallo emitido por el Tribunal Unitario Agrario por no haber tomado en cuenta la asamblea y no respetar los acuerdos internos. Indican, que los antes mencionados no han cumplido con sus obligaciones, como ejidatarios.

Sindican al regidor como una persona violenta, que ha violentado la paz social del ejido por varias ocasiones y hace mención algunos de estos actos como cuando agredió con un arma de fuego a un compañero. En abril del año pasado incitó a sus seguidores a quitar los filtros sanitarios para evitar el contagio del coronavirus que los ejidatarios habían instalado en las entradas y salidas.

Por ello hacen responsables a Erasmo calvo Alfaro y el grupo autodenominado "Nuevo Sinaloa" de la violencia que se susciten los siguientes días por los hechos de dar cabida a esas personas.