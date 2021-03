Temen enfrentamientos entre cooperativas pesqueras

Socios de la Cooperativa de Barra Zacapulco del municipio de Acapetahua, hicieron un llamado urgente a la federación, al Estado y al municipio para que intervengan y den solución al conflicto en la actividad pesquera, ya que persisten las hostilidades con los miembros de la cooperativa Santa Isabel y hay riesgos de que esto pudiera terminar mal ante la agresividad de estos y el uso de armas de fuego para hostigarlos y evitar que ellos pueden trabajar.

En la reciente asamblea de socios de la cooperativa de Barra Zacapulco, los miembros del consejo directivo encabezados por Israel Cabrera Gómez y José Manuel Méndez López, presidente de la cooperativa Zacapulco y del consejo de vigilancia, nuevamente hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan y den solución al conflicto que data de varios años en los que se ha pedido su intervención y en el que se han dado agresiones físicas y amenazas.

Los socios de la cooperativa de Barra Zacapulco conformados por 116 socios de igual número de familias, en la reunión dieron cuenta de que han cubierto con todos los pagos correspondientes y cuentan con documentos que acreditan estar apegados a la ley, mantienen el permiso correspondiente para la pesca, sin embargo, no se les permite desarrollar la actividad.

Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Señalan que los miembros de la cooperativa Santa Isabel del municipio de Mapastepec no los dejan pescar, con el uso de armas de fuego han realizado disparos para correrlos y a la fecha tienen miedo, sin embargo, la situación se ha vuelto cada vez más grave y señalan que ante la crisis y la necesidad de contar con recursos producto de su trabajo están dispuestos a todos, ya que la pesca representa el sustento de sus familias.

Acusaron que a la fecha el presidente de Acapetahua, Javier Nieves Cruz no ha mostrado interés y se ha declarado incompetente ante este conflicto entre pescadores y con excusas y argumentos sin sustento se lava las manos, no asume el papel y no ha gestionado nada ante el estado y la federación.

Los pescadores de la cooperativa Barra Zacapulco detallan que han entregado y dirigido oficios tanto a la federación para que se respete la concesión y permisos de camarón y escama que ya fueron refrendados en este 2021, sin embargo, no pueden pescar, no hay respuestas ni de la subsecretaria de pesca, CONAPESCA, de la delegación de gobierno, ni del mismo presidente de la república a quien se le entregó el documento y prometió la solución.

Relataron que han buscado el dialogo con los directivos de la cooperativa San Isabel del municipio de Mapastepec en busca de una solución pacífica al problema de límites de agua, del sistema Lagunario Chantuto Panza Cola, sin embargo, estos mantienen la postura agresiva y de hostigamiento contra ellos a pesar de que la documentación legal con que cuentan la han puesto a la vista para que se les permita trabajar y que afecta también a pescadores de Mapastepec, Villa Comaltitlán y Acapetahua.