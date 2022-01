Todo listo en San Cristóbal para la aplicación de la tercera dosis contra Covid-19

Todo se encuentra listo en San Cristóbal De las Casas para la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra Covid-19, sin embargo, algunas personas aún se niegan a aplicarse el biológico debido a los mitos que existen en torno a este. Hay quienes mencionan que el virus es un invento del gobierno, por el contrario, otras personas mencionan que están a la espera de aplicarse la tercera dosis.

"Yo estoy esperando la tercera dosis de Pfizer, porque es para protegerme de este virus qué tanto ha afectado, ahorita en San Cristóbal ya están aplicando la tercera dosis pero de AstraZeneca a mayores de 60 años, y tengo que esperar la mía para tener completo las vacunas", señaló una de las entrevistadas.

Por otro lado, una de las personas vacunada con AstraZeneca hace más de 6 meses, dijo que la dosis le trajo complicaciones de salud, manifestó que es diabético y prefirió ya no aplicarse el segundo refuerzo.





Lee también: Inicia el tercer refuerzo de vacuna contra Covid-19 para 40 a 59 años





"Solo recibí la primera dosis porque me hizo mal, yo soy diabético y se me complicó más la enfermedad, empezó a doler el cuerpo, los huesos y entonces decidí ya no ponerme la segunda y pues menos la tercera", señaló.

"Yo tengo 50 años y ya recibí la segunda dosis de AstraZeneca y estoy bien, no tuve ninguna complicación, pero estoy valorando si recibo la tercera de refuerzo porque me han dicho que está haciendo mucho daño, voy a hablarlo con mi familia", dijo otra de las cuestionadas.

Karla "N", indicó que no ha recibido ninguna de las vacunas porque no le tiene miedo al virus, porque ella está protegida del todopoderoso, el cual ha decidido no recibir ninguna de las vacunas que se están aplicando desde el año pasado.

Finalmente, se sabe que la mayoría de los indígenas no se han aplicado ninguna de las vacunas que están aplicando en México, porque la mayoría no creen de la enfermedad, según ellos es un invento del gobierno y es para matar a la población.