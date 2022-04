Todo listo para el concurso de elaboración de judas 2022

A un día de que se lleve a cabo la Feria de la Primavera y de la Paz en su edición 152 2022, que se celebrará del 17 al 24 de abril en San Cristóbal de Las Casas, este sábado de gloria se llevará a cabo el concurso tradicional de judas en la plaza catedral de esta ciudad colonial.

El Comité de Feria de la Primavera y de la Paz, con el concurso de la elaboración de judas que se lleva a cabo este sábado, prácticamente inicia la feria de este año 2022, en total se registraron 7 artesanos y artistas de la región, en donde de manera individual y colectiva, están demostrando la creatividad y talento, antes de la media noche de este sábado de gloria se sabrá el ganador.

De acuerdo a las indicaciones del comité de feria, en el concurso se utilizará lo tradicional para la elaboración de judas, conbase de carrizo y cartonería con acabados en pintura y esmalte, el tema será libre siempre y cuando no se ofenda o dañe a la moral de terceras personas, se considerará como efectivos de calificación la tradicionalidad, originalidad y el acabado de los trabajos a concursar.

Este sábado de gloria se llevará a cabo el concurso tradicional de judas en la plaza catedral de San Cristóbal / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Los tamaños de tos trabajos, de altura, mínimo 1 metro y máximo 2.50 metros, de ancho 1.50 metros incluyendo bases y elementos decorativos, esto deberán ser considerablemente consistente para soportar su manipulación y traslado, además piden que los trabajos contengan materiales que faciliten su quema (ropa, plástico, metales, madera, pieles, etc.), no aquellos que contengan alto contenido de explosivos, ni explosivos peligrosos, en caso de que ocurra, esto será motivo de descalificación quien no se apegue a las bases, además, podrán utilizar papel, aserrín comprimido (en diésel o petróleo) y otro tipo de materiales que faciliten la quema del trabajo.

Los participantes empezaron a colocar los trabajos desde las 10 de la mañana de este sábado,los puntos a calificar son los siguientes: mensaje y tema, calidad de judas y técnicas, y se premiaran los tres primeros lugares.

Hasta la tarde de este sábado en total se registraron 7 participantes, una de ellas que llama la atención de la ciudadanía y sus visitantes, es el trabajo de la inseguridad en México, donde varias personas han sido asesinados, así como el asesinato de periodistas, “Ni una más, abrazos no balazos, No se mata la verdad matando periodistas, basta de asesinatos”.

Así también, se vio sobre la inseguridad en San Cristóbal de Las Casas, donde uno de los participantes instaló su trabajo sobre la operación que hacen los Motonetos que día a día salen a delinquir en las calles de la ciudad y uno más sobre los bloqueos carretos que vive la región altos y norte de la entidad, donde mencionan que no hay fin de este problema.