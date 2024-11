En Tonalá, buscan disminuir impacto ambiental, reforzar seguridad y controlar la migración

El municipio costero de Tonalá, Chiapas se ha caracterizado por ser uno de los destinos turísticos más importantes de la región. Sin embargo, en los últimos años, ha enfrentado problemas como la contaminación en el mar y la inseguridad. Según Manuel Narcia Coutiño, presidente municipal de Tonalá, se están implementando medidas para abordar estos temas, entre ellas la creación de un nuevo relleno sanitario y la implementación de operativos de seguridad en el municipio.

En Tonalá, se generan 100 toneladas de basura diarias, lo que pone en riesgo a diversos sectores como el ganadero y el pesquero, además de causar enfermedades en los habitantes. Narcia Coutiño informó que ya se ha iniciado la construcción del relleno sanitario, con una inversión de al menos 50 millones de pesos y que, en el futuro, se implementará un dispositivo final para la disposición adecuada de los residuos.

La lucha por un municipio más limpio y seguro avanza con operativos constantes y proyectos sustentables / Foto: cortesía / Manuel Narcia

"Estoy moviendo la basura de tal manera que el ganadero me entienda; lo voy a membranear y tapar para que la lluvia no penetre en la basura. Luego, construiré el relleno sanitario", explicó el alcalde.

Las medidas contempladas incluyen la creación de un hueco de 50x30x15 metros, lo cual será suficiente para abastecerlo durante 192 días. El objetivo es construir tres de estos rellenos durante el trienio actual, y el alcalde aseguró que dejará un relleno adicional para garantizar la continuidad del proyecto.

Tonalá enfrenta la crisis migratoria con medidas que priorizan la seguridad y la salud de sus habitantes / Foto: cortesía / Manuel Narcia

Realizan operativos cada 3 días en Tonalá

En cuanto al tema de seguridad, Narcia Coutiño señaló que se está trabajando poco a poco, ya que es uno de los temas más complicados, especialmente tras el feminicidio de Anel, una trabajadora de una institución de salud que fue encontrada en la orilla de una carretera en Puerto Arista. El presunto culpable fue detenido días después.

"Hay que entender cómo estamos viviendo; yo le digo a los jóvenes y a todos: ¿Qué haces a las 10 de la noche solo en una esquina? ¿Por qué sales?", comentó el alcalde.

Narcia aseguró que los ciudadanos deben tomar medidas cautelares y no exponerse a altas horas de la noche. También indicó que es necesario limitar el horario de las cantinas, ya que "las cosas no andan bien". Sin embargo, destacó que estos problemas no han afectado al turismo, ya que eventos como el Tortu Fest tuvieron una considerable afluencia de visitantes. Los destinos más populares han sido Boca del Cielo, Puerto Arista, Playa Sol y Madresal.

"Todo el tiempo hay operativos, con la Guardia Nacional, los militares y la Fiscalía. Cada tercer día realizamos operativos", agregó el alcalde.

Uno de los problemas más graves es el uso de motocicletas como medio de transporte, ya que en ellas viajan hasta cuatro personas, lo que aumenta el riesgo de accidentes y muertes.

Tonalá busca reducir la contaminación y mejorar la seguridad en medio de la crisis migratoria / Foto: cortesía / Manuel Narcia

Evitan que la migración llegue a su municipio

En cuanto a la migración, el alcalde Narcia expresó que se han tomado medidas para evitar que los migrantes se queden en el municipio, buscando que solo lo utilicen como un lugar de paso. "Hemos buscado la manera de atenderlos en la carretera, auxiliarlos y que pasen de largo. Los respetamos por sus derechos humanos, pero luchamos para que no lleguen al parque sin que se ofendan", dijo Manuel Narcia.

El objetivo es evitar enfermedades entre los habitantes locales, ya que, según el alcalde, las condiciones en las que viajan los migrantes pueden traer consigo riesgos sanitarios. A diario, se canalizan a alrededor de 1,500 migrantes a un albergue temporal en la unidad deportiva, y al siguiente día continúan su viaje.

Finalmente, Narcia explicó que son pocos los migrantes que se quedan a trabajar en el municipio, ya que la mayoría tiene como objetivo llegar a los Estados Unidos. "Es un tema que nos preocupa, y esperamos que México tenga una buena conexión con Estados Unidos. Desconocemos por qué hay tanta migración... Les hemos dado todo lo que han pedido las autoridades para evitar enfrentamientos y no vulnerar sus derechos humanos", concluyó el alcalde.

