Trabajadores del ayuntamiento de San Cristóbal crearán nuevo sindicato

Trabajadores abandonados del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, en un escrito anuncian la conformación de un tercer sindicato, señalan que no existe apoyo igual como los otros sindicatos existentes, esto lo harán con la finalidad de defender sus derechos laborales.

El nuevo sindicato es un grupo de trabajadores de diferentes áreas, una de ellas la dirección de limpia / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

“Las rivalidades entre sindicatos han lastimado gravemente a la base trabajadora, al grado de prohibir la sana convivencia ellos mismos, cosa que no debería pasar, pero pasa, la resistencia burocrática ha generado también descontento entre los que trabajamos para el municipio, pues nuestras autoridades no muestran certidumbre respecto de nuestros derechos, tal es el caso que, desde hace varios años el servicio médico no funciona, no hay seguro de vida, pero juntos podemos hacer la diferencia , el cambio , sin renunciar a nuestros sindicatos, sin agredir, ni hablar mal de nada, ni nadie, simplemente haciendo las cosas diferentes, como trabajadores, pues nosotros somos 105 que hacemos a los sindicatos y los que tenemos el derecho de ser libres”, cita el escrito.

Indicaron que administraciones anteriores no surtieron medicamentos en la farmacia, no hay respaldo para los trabajadores con cáncer, no hay pensiones y jubilaciones reales, no hay aumentos salariales para quienes lo merecen, no hay recategorizaciones para quienes estudian o llevan mucho tiempo laborando, existe violencia y hostigamiento para mujeres y hombres además de acoso por parte de directores y que hay responsables, “esperemos que las autoridades actuales resuelvan nuestras demandas”.

“Necesitamos que exista una verdadera negociación colectiva, de muchos, no de uno, que sea transparente y benéfica para ambas partes, negociación de los trabajadores, para los trabajadores, así también queremos capacitaciones para los trabajadores, entre otras demandas”, indicaron.

Finalmente, en el escrito, dijeron que el nuevo sindicato es un grupo de trabajadores de diferentes áreas, una de ellas la dirección de limpia, que busca el diálogo para que ellos tengan voz y voto, que no sean ignorados por las autoridades, que puedan ver y revisar los juegos petitorios y que también puedan ir a negociar por cualquier requerimiento que puedan solicitar, por lo que llamaron a todas y todos los trabajadores a que se informen y participen para construir una realidad diferente a la que viven, ellos esperan que esta administración voltee a ver sus necesidades, porque son muchas.