Trabajadores se manifestaron en contra de alcaldesa de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Ante la negativa de la presidenta municipal Jerónima Toledo Villalobos, por atender las demandas del Sindicato Independiente del Ayuntamiento unos 400 trabajadores marcharon de las afueras de una tienda comercial, con dirección al Centro de convenciones de El Carmen donde se realizaba la Sesión de Cabildo, y rodeando evitaron la fuga de funcionarios en tanto no fueran atendidos.

Acuerpados de Elia Vázquez Herrera, lideresa del Sindicato Independiente, puntualizaron que entre sus demandas están el no pagado del aumento de sueldo retroactivo plasmado en el contrato colectivo, además que no les han cumplido con los derechos que corresponde a vales, bonos y demás prestaciones, pero no con el aumento salarial que por derecho les corresponde, además de la revisión de las condiciones laborales de los trabajadores.





“Hablamos con el tesorero, con el jurídico, pero nos dicen que vamos a hablar el jueves, así que nos quedaremos acá solicitando lo que es la revisión del contrato colectivo y los derechos que están plasmados en el contrato de cada trabajador, no se han revisado las condiciones de trabajo desde hace cuatro años y tienen que ser revisadas”, argumentó la líder.

Comentó que la respuesta de los funcionarios fue que si necesitan acudir a los tribunales, actúen conforme a derecho, “pero no lo haremos porque los derechos de los trabajadores se están violentando y vamos a continuar con nuestra asamblea, porque sólo estamos solicitando al patrón que cumpla con las condiciones laborales adecuadas”.

Asimismo, dijo desconocer la razón que tiene el Ayuntamiento para no cumplir con las condiciones laborales, ya que son recursos etiquetados por la Federación del Ramo 33.

Dijo que su petición es hablar directamente con la presidenta, ya que la comisión de enlace que ella nombró con el sindicato no está dando respuesta a sus demandas, “nos vamos a quedar aquí hasta que la presidenta nos atienda”.

Fue pasada las 14:30 horas que una comisión de funcionarios municipales citaron a la dirigente y una comisión a las instalaciones de la presidencia, donde serían atendidos, y fue así como se dispersaron