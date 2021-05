Trabajadores sindicalizados de Teopisca se manifiestan

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores San Agustín Teopisca, se manifestaron en las afueras del edificio de la presidencia, debido a la inconformidad por incumplimiento de los derechos por parte del presidente Abel Tovilla, como son el aumento salarial.

Los trabajadores, unas 100 personas, suspendieron las actividades como son la recolección de basura, maquinarias, SAPAM, alumbrado, obras publicas, para demandar al presidente cumpla los acuerdos pactados tras su llegada.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Sabino Cruz, uno de los trabajadores, aseguró que de tiempo atrás han hablado con el alcalde para que de solución a su pliego petitorio y no ha recibido ningún beneficio, “queremos salarios, centros de salud, ya se van, ya van a salir y no dio nada, estamos haciendo una manifestación pacifica hasta que nos resuelvan”.

Los trabajadores del municipio lamentaron que el presidente ya no llegue al edificio municipal, y ahora no saben cómo darle seguimiento, que los obligó a suspender actividades, y hasta el cierre de la edición no tenían ninguna respuesta positiva.