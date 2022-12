Transporte público, principal lugar donde personas con discapacidad sufren maltrato

Personas con discapacidades diferentes son atendidas por organizaciones civiles en donde reciben terapias, pero lamentablemente todavía algunos son discriminados por la sociedad, especialmente en el transporte público que no los ayuda en el ascenso y descenso en las unidades.

Jorge Domínguez Gutiérrez, coordinador general de la asociación Ángeles de Amor, ubicada en la zona oriente de San Cristóbal de las Casas y fundado desde hace más de 17 años, se ha dedicado a apoyar a este sector.

"Ángeles de Amor es una asociación que se fundó hace 17 años, y es una organización que se dedica dar atención a muchachos de diferentes capacidades, tenemos a muchachas y muchachos con síndrome de Down, autismo, lesión cerebral, débiles visuales, sordomudos, por lo que está asociación se dedica a darles espacio a este tipo de personas, pues ellos se desarrollan de manera personal mediante terapias ocupacionales", dijo Domínguez Gutiérrez.





/ Foto: Ángeles de amor





Indicó que brindan atención médica de manera gratuita que otorga la Fundación Simi, cuándo se requiere, y cuándo se le requiere también son atendidos especialmente y de manera gratuita.

Dijo que actualmente existen alrededor de 25 muchachos, quienes no llegan todos los días por cuestiones del clima y otros porque viven lejos, mientras sus horarios de atención son de las 9 de la mañana a 2 de la tarde, dándoles fisioterapias, terapias ocupacionales y cursos de danza, teatro o diferentes manualidades.

"Los que están en esta organización aportan una pequeña cooperación para comprar algunos materiales, porque la organización no tiene recursos, no tiene ingresos y cómo organización meten proyectos a las instancias correspondientes, y los jóvenes no tienen empleo, porque son muchachos que tienen capacidades diferentes... a algunos los emplean temporalmente en hoteles", indicó.

Agregó que quienes requieren se les enseñan el lenguaje de señas, pero desafortunadamente sufren maltrato cuándo deciden trasladarse de un lugar a otro, y esto ocurre en los transportes públicos".

Finalmente dijo que algunas organizaciones les brindan apoyo y que también meten proyectos a instituciones oficiales.

"Siempre buscamos la oportunidad, ahorita estamos contando con un proyecto qué es de reciclado, y a todos los que desean apoyar económicamente pueden realizar cualquier depósito en el número de cuenta 0161054171 en BBVA, y las instalaciones de Ángeles de Amor están ubicados en el barrio de Cuxtitali, en la prolongación Peje de Oro número 25, en la zona oriente de San Cristóbal de Las Casas”, indicó.