Transporte público sin sumarse al uso del cubrebocas

Autoridades de salud señalan que el transporte público es de los lugares con mayor riesgo a posibles contagios de Covid-19, sin embargo, choferes y usuarios que a diario usan las unidades de pasaje para trasladarse de un lugar a otro no usan cubrebocas, a pesar del reto lanzado por las autoridades estatales sobre el uso de estos insumos de protección durante 15 días.

De acuerdo a representantes del transporte en Tapachula, a través del transporte público en promedio se movilizan 200 mil personas, y al estar en semáforo amarillo, las autoridades han autorizado al 100 por ciento su capacidad de pasajeros, cuya aglomeración representa un riesgo de rebrote de Covid-19

En un sondeo realizado en las principales bases del transporte colectivo se pudo constatar que gran parte de los usuarios que descienden y abordan las unidades no portan cubrebocas, incluso ni los choferes portan estos insumos de protección, aún cuando durante la pandemia más de 40 conductores han fallecido por causa del Covid-19.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Don Fidelino López, es uno de los cientos de usuarios que usa el transporte público, sin embargo, al abordar la combi no usa el tapabocas, y solo lo usa en lugares donde su uso es obligatorio para ingresar, por ello, aseguró que siempre lo trae en su mochila.

"Yo traigo mi cubrebocas pero solo me lo pongo cuando entro a tiendas u otros lugares donde exigen portarlo, y es que yo no creo que exista esa enfermedad, es solo algo del gobierno, pero al final tenemos que usarlo solo cuando sea necesario", abundó.

Francisco Velázquez, un joven de 17 años, dijo que no porta este insumo de protección porque es muy incómodo andarlo puesto y es que con las altas temperaturas que se han resentido en los últimos días es muy sofocante, además por su edad considera que el Covid-19 no puede causarle ningún daño.

Don Rito Ruiz está consiente de que en el transporte existe un mayor riesgo para contagiarse de Coronavirus, pero no usa el cubrebocas porque no le gusta, ya que cuando se lo coloca siente que no puede respirar.

"Yo traigo acá mi tapabocas, pero lo ocupo solo cuando entre a las tiendas, es que la verdad es incómodo, suda uno mucho, no me acostumbro a andarlo cuando salgo a la calle, por eso siempre lo ando en la bolsa de mi pantalón", sostuvo.

Por su parte, el consejero del frente del autotransporte de la Costa, Sierra y Soconusco, Esmailin Gómez, afirmó que los concesionarios han pedido a los choferes a que den el ejemplo y que porten el cubrebocas por seguridad de ellos, de sus familias y de los mismos usuarios.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Reconoció que los usuarios han relajado las medidas, ya que cuando abordan las unidades no portan cubrebocas, sin embargo, no pueden obligarlos o negarles el servicio porque luego levantan falsos contra los choferes acusándolos de malos tratos y al final, corren el riesgo de ser sancionado.

Puntualizó que cuando se pide a los usuarios a que al abordar usen el cubrebocas insultan a los choferes y se rehúsan a ponérselos, principalmente, los migrantes son lo que se comportan agresivos, por ello, optan por no decir nada, aunque están conscientes del riesgo de contagiarse de Covid-19.