Transportistas en Cintalapa prefieren hacer base en la calle que usar la terminal

Cintalapa.- En el sexenio de Juan Sabines Guerrero, fue creada en este municipio la terminal de corto recorrido, fue el mismo mandatario estatal quien vino a inaugurarla, se dijo que esa obra sería un detonante económico muy importante para este valle, pero la realidad fue muy diferente.

Cabe mencionar que por varios años esa construcción no fue más que un elefante blanco, dado que los diversos sitios de taxis foráneos y combis, decidieron no usarla y continuar con sus paradas en la vía pública, bajo el argumento de que estaba muy lejos del centro y que los usuarios no caminarían hasta allá para ocuparlos.

Los transportistas prefieren seguir haciendo base en la vía pública / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

Pasaron varias administraciones municipales tratando de convencer a los líderes para que ocuparan la terminal, pero la negativa continuó, hasta el año pasado que después de varias reuniones los taxistas de Jiquipilas, de varios ejidos, urvan y pasaje mixto, decidieron concentrarse todos en la famosa terminal, pero el gusto solo duró unos meses porque nuevamente se regresaron a las calles.





Los transportistas dijeron que prefieren no usar la terminal por no poder para la renta diaria que les cobraba el ayuntamiento por el uso del inmueble además que pierden mucho pasaje porque no están en el lugar de siempre.

"Nosotros somos un grupo de casi 100 dueños de unidades de transporte público, ya nos reunimos con el alcalde Ernesto Cruz Díaz, acordamos regresar pagando 10 pesos por unidad de forma diaria y 200 pesos por taxi anualmente siempre y cuando Israel Ramírez siguiera como administrador, pero cuando ya todo estaba listo, apareció un grupo de 30 dueños representados por Tito Luna, (foráneos también), argumentando que ellos querían tener la administración de la terminal, y como no se les cumplió su capricho, todo quedó como estaba, cada quien en su lugar, en la calle" dijo un entrevistado que prefirió omitir sus nombre.

"La idea de ocupar de una forma definitiva el inmueble si les parece al transporte foráneo, pero quieren que Israel siga al frente de esa administración, porque trabaja bien y con números sanos, pero al oponerse el otro grupo, eso frena todo y nula la posibilidad de dejar libres las calles", sostuvo el entrevistado.