Tras ser golpeada por un elemento de la GN, mujer exige justicia

Inés Crescencia Suárez Cruz denunció nuevamente a un elemento de la Guardia Nacional por haberla golpeado hace 2 meses dentro de su negocio de venta de micheladas, en la calle Valentín Gómez Farías del barrio de San Diego en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, menciona que hasta la fecha la denuncia ha quedado en el olvido.

Al respecto, Inés Crescencia Suárez Cruz, en entrevista denunció nuevamente que hace 2 meses fue golpeada salvajemente por un elemento de la Guardia Nacional, dentro de su negocio, señalando que fue objeto de burla porque el jefe inmediato del elemento acusado no atendió a la señora cuando intentó denunciarlo.





También puedes leer: FNLS seguirá en lucha ante actos de intimidación por policías en San Cristóbal





"Yo tengo un negocio de venta de micheladas en el barrio de San Diego, este elemento de la Guardia Nacional pidió para que se le sirviera las micheladas, pero a la quinta michelada ya no le serví, le pase la cuenta y de ahí se molestó y me empezó a golpear y a patear en el piso y en la pared, me quedé ensangrentada y cuando llegó mi hijo me dijo que yo presentara mi denuncia", señaló.





Inés Crescencia Suárez Cruz denunció nuevamente la agresión que sufrió por parte de un elemento de la guardia nacional / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Inés agregó que cuando llegó a las instalaciones de la Guardia Nacional, el elemento ya se encontraba dentro de su cuartel sentado y cuando quiso denunciar con los altos mandos fue ignorada, por lo menos me hubiera pedido una disculpa”.

Por lo que decidió presentar su denuncia formal en la fiscalía de distrito altos, donde quedó asentada la denuncia en la mesa de trámites número 3, el día de mañana 1 de julio cumplirá dos meses de su agresión que sufrió en su anatomía y hasta el momento desconoce como va el avance de las investigaciones.

“Desafortunadamente este sujeto de nombre Macdonio Omar Pérez ya no se encuentra en el cuartel, se fue al estado de Puebla, por lo tanto, no hubo justicia, pero exijo al mando de los elementos de la Guardia Nacional que lo regrese a San Cristóbal porque está plenamente identificado que este hombre se ha dedicado a golpear las mujeres y merece ser castigado”, denunció.

Finalmente dijo que por este problema perdió su negocio, porque su puesto de Micheladas ya no existe, la propietaria de la casa donde rentaba, para no tener más problemas decidió no rentarle más, por lo que hasta el momento la víctima no cuenta con ningún trabajo, “pido a las autoridades competentes que hagan justicia en contra de este elemento de la guardia nacional”.